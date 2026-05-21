◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽国学院大６―１青学大（２０日・神宮）

国学院大が２２年秋以来、７季ぶり５度目の優勝を果たした。史上初の７連覇を狙う青学大との直接対決で２連勝。全チームから勝ち点を挙げる完全Ｖを達成した。「新・国学院」をスローガンに掲げ強化した打線が５回に爆発。石野蓮授（れんじゅ）左翼手（３年）の満塁弾などで６点を挙げ勝負を決めた。この一発で、チームのシーズン最多本塁打記録は「２１」に伸びた。国学院大は、５年ぶり２度目の全日本大学野球選手権（６月８〜１４日、神宮・東京Ｄ＝報知新聞社後援）出場も決めた。

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栄冠を勝ち取った瞬間、熱い滴が頬を伝った。国学院大のショート・緒方漣内野手（３年＝横浜）は仲間と全身をぶつけ合い、喜びに浸った。入学以来の４季全て、Ｖは青学大。そびえる壁が高い分、乗り越えたときの喜びは格別だった。

「２年間負けて、勝ち点を取れなくて。悔しい気持ちを全員が共有して、『打倒・青学』を目標にやってきた。それが全てです。青学さんは『強い』の一言だったんですけど、勝てない相手ではないと思っていた。とにかく気持ちで上回って、勝つという気持ちだけは負けないようにやれたというところが、良かったと思います」

ショートという守りの重責を担い、打率は４割３分２厘でトップに君臨する。ＭＶＰの有力候補の一人だが、緒方は謙虚に足元を見つめる。

「チームが打たせてくれたり、ベンチの雰囲気も良くて、常に背中を押してくれるような雰囲気だった。自分にとっては、リーグ戦を通してやりやすかったなと思います」

いざ全国の舞台。国学院大にとって初の頂点に挑む。

「入学してから、国学院大で初の日本一を取るというところを目標にしてきた。そこの権利をまず、いただけた。あとは全日本で暴れるだけです」

高校時代の恩師・村田浩明監督への思いを聞かれ「連絡もいただき、気にかけていただいているので、そういう面でいい報告ができるかなと思います」と笑みを浮かべた。高校時代、届かなかった全国の頂。最高の仲間とともに、一気に駆け上がる。（加藤 弘士）