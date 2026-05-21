【コスパ最強】「シメジ×豚ひき肉」の大満足レシピ8選！おかず・主食など簡単に節約が叶う
新年度の慌ただしさがひと段落すると、今度は毎日のごはん作りに悩みがち。「なるべく食費は抑えたい、でも家族が喜ぶボリューム感も欲しい…」そんな日に頼れるのが、「シメジ×豚ひき肉」の組み合わせです。
シメジの旨みと豚ひき肉のコクで、手頃な食材でも満足感はしっかり。どちらも火が通りやすく、包丁いらずで作れるレシピも多いため、忙しい日の時短ごはんにもぴったりです。今回は、節約しながらおいしく楽しめる、バリエーション豊かなレシピをご紹介します。
■【10分で完成】時短で簡単！ 肉味噌うどん
肉味噌と卵黄がしっかりとからんだうどんは、濃厚で食べ応え抜群。麺は冷凍うどんを使用するのでササッと作れ、休日のランチにも最適です。シメジは細かくみじん切りにすることで、キノコ類が苦手なお子さんでもペロリと食べられますよ。
■【毎日使える】「シメジ×豚ひき肉」のおすすめレシピ7選
シメジたっぷりのソースが味の決め手です。シメジ特有のプリッとした食感と、ハンバーグのジューシーさが絶妙にマッチ。肉ダネは、しっかりと練り混ぜてから冷蔵庫で30分ほど休ませるのがポイント。成形しやすくなり、焼いたときに肉汁を逃しません。
納豆＋キノコの腸活コンビに、ひき肉を加えた炒め物。火の通りが早く、短時間で作れる、うれしい一品です。納豆は洗ってから使用するため、においが気になりません。ニンニクとしょうゆの香ばしい風味で箸が進みます。
肉そぼろの旨みがじんわりと豆腐にしみた、ホッとする味わいの一皿。仕上げにネギを散らして、彩りと香りをプラスしましょう。豆腐は冷たいままでも温めてもOKなので、季節を問わず気軽に楽しめます。
ナンプラーで香り豊かに仕上げた、エスニック風の一品。ひき肉とシメジの旨みを吸ったナスがたまりません。作り置き甘酢のほど良い酸味で後味はすっきり軽やかです。最後にパクチーを散らせば、本格的な味わいに。
肉団子の旨みが溶け込んだスープ煮は、滋味深い味わいです。肉ダネに木綿豆腐を混ぜ込むことで、ふわふわと柔らかな食感に。一皿で野菜・肉がバランス良く摂れ、消化にもやさしいので、夜遅くの食事にもおすすめです。
甘辛い肉味噌がからんだジャージャー麺は、大人から子どもまで楽しめる一品です。肉味噌にはシメジのほか、セロリを入れて爽やかさを加えます。肉味噌はご飯や豆腐にのせるアレンジもできるので、多めに作っておくと便利です。
みそのコクとショウガの香りが効いた、どこか和風テイストのそぼろカレー。豚ひき肉の旨みにシメジの風味が重なり、手軽ながら満足感のある味わいに仕上がります。15分という短時間で作れる手軽さも魅力。思い立ったらすぐに作れます。
■「シメジ×豚ひき肉」でコスパ抜群のおかず作りを
炒め物やハンバーグなどの定番おかずはもちろん、スープ煮や豆腐のそぼろがけといった副菜、一皿で満足感のあるメイン料理まで、「シメジ×豚ひき肉」は幅広いレシピで活躍する万能コンビ。
シメジの旨みと豚ひき肉のコクが合わさることで、手軽な食材でもしっかり食べ応えのある味わいに仕上がります。ぜひご紹介したレシピを、毎日の献立に役立ててみてくださいね。
(Lily-bono)
シメジの旨みと豚ひき肉のコクで、手頃な食材でも満足感はしっかり。どちらも火が通りやすく、包丁いらずで作れるレシピも多いため、忙しい日の時短ごはんにもぴったりです。今回は、節約しながらおいしく楽しめる、バリエーション豊かなレシピをご紹介します。
肉味噌と卵黄がしっかりとからんだうどんは、濃厚で食べ応え抜群。麺は冷凍うどんを使用するのでササッと作れ、休日のランチにも最適です。シメジは細かくみじん切りにすることで、キノコ類が苦手なお子さんでもペロリと食べられますよ。
時短で簡単！肉味噌うどん by山下 和美さん
【材料】（2人分）
豚ひき肉 200g
シメジ 1/2パック
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 1
赤みそ 大さじ 2
塩コショウ 少々
ショウガ(すりおろし) 1片分
片栗粉 小さじ 1
水 大さじ 2
うどん(冷凍) 2玉
キュウリ 1本
卵黄 2個分
ラー油 適量
ゴマ油 適量
【下準備】
1、シメジは石づきを切り落とし、みじん切りにする。キュウリは両端を落として斜め薄切りにし、さらに細切りにする。
2、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。うどんはたっぷりの熱湯に入れ、ほぐれたらザルに上げてゆで汁をきり、冷水でしっかり締めて水気をきる。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、豚ひき肉を入れて炒める。シメジと＜調味料＞を加えて炒め合わせる。
2、うどんを器に盛り、キュウリ、肉みそ、卵黄をのせ、お好みでラー油をかける。
【材料】（2人分）
豚ひき肉 200g
シメジ 1/2パック
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 1
赤みそ 大さじ 2
塩コショウ 少々
ショウガ(すりおろし) 1片分
片栗粉 小さじ 1
水 大さじ 2
うどん(冷凍) 2玉
キュウリ 1本
卵黄 2個分
ラー油 適量
ゴマ油 適量
【下準備】
1、シメジは石づきを切り落とし、みじん切りにする。キュウリは両端を落として斜め薄切りにし、さらに細切りにする。
2、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。うどんはたっぷりの熱湯に入れ、ほぐれたらザルに上げてゆで汁をきり、冷水でしっかり締めて水気をきる。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、豚ひき肉を入れて炒める。シメジと＜調味料＞を加えて炒め合わせる。
2、うどんを器に盛り、キュウリ、肉みそ、卵黄をのせ、お好みでラー油をかける。
■【毎日使える】「シメジ×豚ひき肉」のおすすめレシピ7選
黄金比ソース！ キノコのハンバーグ
シメジたっぷりのソースが味の決め手です。シメジ特有のプリッとした食感と、ハンバーグのジューシーさが絶妙にマッチ。肉ダネは、しっかりと練り混ぜてから冷蔵庫で30分ほど休ませるのがポイント。成形しやすくなり、焼いたときに肉汁を逃しません。
納豆とキノコの炒め物
納豆＋キノコの腸活コンビに、ひき肉を加えた炒め物。火の通りが早く、短時間で作れる、うれしい一品です。納豆は洗ってから使用するため、においが気になりません。ニンニクとしょうゆの香ばしい風味で箸が進みます。
豆腐の肉そぼろがけ
肉そぼろの旨みがじんわりと豆腐にしみた、ホッとする味わいの一皿。仕上げにネギを散らして、彩りと香りをプラスしましょう。豆腐は冷たいままでも温めてもOKなので、季節を問わず気軽に楽しめます。
ナスとひき肉のエスニック炒め
ナンプラーで香り豊かに仕上げた、エスニック風の一品。ひき肉とシメジの旨みを吸ったナスがたまりません。作り置き甘酢のほど良い酸味で後味はすっきり軽やかです。最後にパクチーを散らせば、本格的な味わいに。
肉団子のスープ煮
肉団子の旨みが溶け込んだスープ煮は、滋味深い味わいです。肉ダネに木綿豆腐を混ぜ込むことで、ふわふわと柔らかな食感に。一皿で野菜・肉がバランス良く摂れ、消化にもやさしいので、夜遅くの食事にもおすすめです。
コクうま肉味噌があとをひく！ ジャージャー麺
甘辛い肉味噌がからんだジャージャー麺は、大人から子どもまで楽しめる一品です。肉味噌にはシメジのほか、セロリを入れて爽やかさを加えます。肉味噌はご飯や豆腐にのせるアレンジもできるので、多めに作っておくと便利です。
豚シメジのそぼろカレー
みそのコクとショウガの香りが効いた、どこか和風テイストのそぼろカレー。豚ひき肉の旨みにシメジの風味が重なり、手軽ながら満足感のある味わいに仕上がります。15分という短時間で作れる手軽さも魅力。思い立ったらすぐに作れます。
■「シメジ×豚ひき肉」でコスパ抜群のおかず作りを
炒め物やハンバーグなどの定番おかずはもちろん、スープ煮や豆腐のそぼろがけといった副菜、一皿で満足感のあるメイン料理まで、「シメジ×豚ひき肉」は幅広いレシピで活躍する万能コンビ。
シメジの旨みと豚ひき肉のコクが合わさることで、手軽な食材でもしっかり食べ応えのある味わいに仕上がります。ぜひご紹介したレシピを、毎日の献立に役立ててみてくださいね。
(Lily-bono)