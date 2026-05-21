時短で簡単！肉味噌うどん by山下 和美さん【材料】（2人分）豚ひき肉 200gシメジ 1/2パック<調味料>酒 大さじ 2みりん 大さじ 2しょうゆ 小さじ 1赤みそ 大さじ 2塩コショウ 少々ショウガ(すりおろし) 1片分片栗粉 小さじ 1水 大さじ 2うどん(冷凍) 2玉キュウリ 1本卵黄 2個分ラー油 適量ゴマ油 適量【下準備】1、シメジは石づきを切り落とし、みじん切りにする。キュウリは両端を落として斜め薄切りにし、さらに細切りにする。2、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。うどんはたっぷりの熱湯に入れ、ほぐれたらザルに上げてゆで汁をきり、冷水でしっかり締めて水気をきる。【作り方】1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、豚ひき肉を入れて炒める。シメジと＜調味料＞を加えて炒め合わせる。2、うどんを器に盛り、キュウリ、肉みそ、卵黄をのせ、お好みでラー油をかける。