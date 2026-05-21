＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館

【実際の映像】土俵際から逆襲！一気に流れを変えた瞬間

熱戦が繰り広げられている大相撲五月場所の十一日目、41歳の“鉄人”が、土俵際でもろ手突きに追い込まれる絶体絶命の劣勢から、驚異的な押し返しを見せて逆襲し、館内を割れんばかりの大歓声に包み込んだ。膝に不安を抱えながら全身全霊の相撲内容に、解説を務めた親方も「尋常じゃない」と称えた。

前頭十三枚目・玉鷲（片男波）が前頭十一枚目・金峰山（木瀬）を突き落としで下して2勝目を挙げた一番でのこと 。

前日の十日目に今場所初白星を飾っていた玉鷲。この日は立ち合い、金峰山がもろ手突きで激しく起こしながら一気に前に出てくる猛攻にさらされた。玉鷲は防戦一方となり、あっという間に土俵際まで追い詰められる絶体絶命の劣勢に。しかし、ここから“鉄人”の驚異的な逆襲劇が始まる。土俵に足をかけると、左から下へあてがっておっつけて金峰山の前進を堪え、すかさず右からの強烈な喉輪で一気に押し返した。流れを完全に変えると、最後は相手の前進を呼び込むように巧みに体をひらき、鮮やかな突き落とし。逆転で劇的な白星をもぎ取ると、館内は割れんばかりの大歓声と拍手に包まれた。

満身創痍の中で全身全霊の相撲に称賛

解説を務めた大山親方（元北勝富士）も「いや、盛り上がりましたね。（土俵際に追い込まれた場面）ここでダメかなと思ったんですけど、やっぱりここから押し返すことができるっていうのは本当にすごいことなんです。言葉で伝えるのは難しいんですけど、この年齢で、右の足ですね、怪我してますけれど。それでこういう相撲を取ることができるのは、ちょっと尋常じゃないです」と、年齢や怪我を抱えながら見せた全身全霊の相撲を絶賛した。

さらに、もう一人の解説、桐山親方（元宝富士）も現役時代に30回以上の対戦があったことを清野アナから振られると、「右もそうなんですけど、左の押されたときの、下からのおっつけがすごい強烈でしたね」と玉鷲の技術を分析。実況の清野茂樹アナから現役時代に宝富士と同じく休場がないことを紹介されると、「休場のない大先輩なので。もちろんそうです。背中を追いかけていたので」としみじみとリスペクトを語った。（ABEMA／大相撲チャンネル）