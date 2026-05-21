世界が注目した米中首脳会談。中国・北京で2日間にわたって行われた会談では、トランプ大統領が普段見せない驚きの行動をとったことも注目されている。

【映像】トランプ氏が訪中で見せた“驚きの行動”（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、トランプ氏の行動に込められた意図について国際政治学者の三牧聖子氏の見解を交えつつ、ハーバード大学医学部准教授の内田舞氏とともに深掘りした。

■14秒間の“長すぎる”握手…主導権をめぐるボディーランゲージ

北京到着時、トランプ氏を子どもたちの大合唱で出迎えられるなど、中国側の友好ムードの演出が随所に満載だった。

「習主席に深く感謝申し上げたい。あれほどの歓迎は初めてだ。最高の栄誉だ。特に子どもたちには感動した。皆幸せそうで本当に美しかった」（トランプ氏）

普段から様々な発言や行動で注目されるトランプ氏だが、今回の訪中でも注目が集まった。

まずは人民大会堂で開かれた歓迎式典。習氏に親しげに話しかけながら、およそ14秒間にわたって手を握り、時折左手も数回添えるなど、単なる挨拶を超えた握手を見せた。

会談の冒頭でも、「あなたは偉大な指導者だ。私は誰にでもそう言っている。あなたは偉大な指導者だ。中国とアメリカの関係はこれまでになく良いものになるだろう」と２度にわたり習氏を「偉大な指導者」と称えた。

訪中直前では、膠着するイラン情勢に関して「アメリカ国民の経済状況については考えていない。国民は戦争の重要性を理解してくれるだろう」と語っていた。こうしたトランプ氏の行動と発言を三牧氏はこう分析する。

「民主主義国のリーダーであれば、今ガソリン価格がもう4ドル超えて5ドルになる局面という生活苦、ガソリン価格が上がるということは全ての輸送コストが上がり、本当に物価高にみんなが困窮しているので、もっと庶民の生活どうやって改善するかを苦慮するわけだが、むしろそれを軽視するような発言をする。ますます王様のような『私の生活が全てで、庶民の苦しみなんて関心ない』というような振る舞いを見せている」（三牧氏、以下同）

「今回の習氏に対する態度は、確かにトランプ氏としてはいいディールを実現して国民に見せたいと、そういう意味では少し弱みを持って米中首脳会談に臨んだところはあったと思うが、トランプ氏の価値観として、権威主義国のリーダー・独裁者である習氏を本当に尊敬している面はトランプ氏にあるのだと思う。本当に習氏のありように感激した旨もあったのではないか。実際中国の方はトランプ氏のそういう気質もよく勉強して、よく見抜いて、中国が偉大に見えるような歓待をした」

■「世界もアメリカも驚いた」アルコール嫌いのトランプ氏が“乾杯”

そして、会談を見守る人々を最もびっくりさせたというのが晩餐会での乾杯シーンだ。

トランプ氏が乾杯時にグラスに口をつけた様子が、アルコールを一口飲んだのでは？とSNS上を中心に話題になった。

「世界もアメリカも驚いたのが、トランプ氏が習氏の手前、アルコールを口にしたこと。トランプ氏は、兄をアルコール依存症で亡くしていて、そこから一切アルコールは口にしないと。周りの人にもなるべく摂取させないくらいかなり厳格にアルコールを拒否した人だったが、今回の会談は経済上の果実を勝ち取らなきゃいけない手前、習氏の前で苦手なアルコールを摂取するほどに中国を立てるような仕草を見せた。中国からすれば、これは国内向けに米中は並び立っているんだと。むしろ並び立つどころか、会談をどちらが主導したかといえば、主催したということを差し引いても相当習氏のペースであった」

これについて内田氏も、アメリカ国内の状況を踏まえて指摘する。

「アメリカ国内でアルコール問題は決して軽い話題ではなく、トランプ政権内でもヘグセス国防長官やパテルFBI長官など一部の高官について、このアルコール問題が告発されている上、アルコール問題が職務に直接的な影響をもたらしていることが報じられてきた経緯がある。また、お酒を飲めることが強さや男性らしさの象徴といった古い価値観もアメリカ社会にはなお根強く残っているので、政権とアルコール問題を冗談のように語ることはできない状況ではある」

「実際、トランプ氏がどのようなものを飲んでいたか、どのような意図で乾杯に応じたかはわからないが、一方で中国側がトランプ氏の強い権威への憧れだったり、歓迎儀式への反応を非常によく理解した上で、極めて綿密に舞台を設定したことは明らかだと受け止める論調がアメリカ国内でも多く見られた」

■SNS投稿に見え隠れする「不安と焦り」

訪中最終日の朝6時台に、トランプ氏はSNSに「習国家主席が米国は衰退国家かもしれないと述べた時、それは『眠そうなジョー・バイデン』とその政権の4年間でアメリカが被った甚大な損害を指していた」と投稿した。

三牧氏によると、これは習氏が述べた「トゥキディデスの罠」という発言に登場する旧覇権国（衰退する大国）が米国を指していることに気づき、旧米政権を指していると説明したものだという。「結果的に国内の分断を最大の敵に晒してしまった」（三牧氏）

この投稿について内田氏は次のように語る。

「トゥキディデスの罠は、大国（自国）が衰退してしまうんじゃないかという恐怖・不安が根幹にあるもの。そういった不安感が攻撃的な言動や責任転嫁という形で表出してくる。それは日常生活でも誰でも経験することだと思う。そのため、トランプ氏の強い言葉遣いだったり、SNSでの発言・発信に関しても強さの演出に見える一方で、その背景には大きな不安と焦りが滲んでいるのではないかと分析する声もアメリカ国内では多く見られる」

（『わたしとニュース』より）