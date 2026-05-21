窪塚愛流“ケンショー”、原菜乃華“るな”に苛立ち 21日放送『るなしい』第8話【あらすじ】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第8話が21日、放送される。
【場面写真】カッコいい！ロックスターみたいな窪塚愛流
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第8話では、投資の提案に対し、るなから見返りとして「子種」になり結婚することを要求されたケンショーが予想外の条件に戸惑い、苛立ちを募らせる。
さらに塔子（影山優佳）から、火神のモグサ販売員制度の話を聞いたケンショーは、勝ちたい一心でその手法を真似て老人ホームの建設事業を企てる。意気揚々とるなに対峙するケンショーだったが、その先に待ち受けていたのはすべてを焼き尽くす業火のような罠であった。
【場面写真】カッコいい！ロックスターみたいな窪塚愛流
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
さらに塔子（影山優佳）から、火神のモグサ販売員制度の話を聞いたケンショーは、勝ちたい一心でその手法を真似て老人ホームの建設事業を企てる。意気揚々とるなに対峙するケンショーだったが、その先に待ち受けていたのはすべてを焼き尽くす業火のような罠であった。