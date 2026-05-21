『今夜、秘密のキッチンで 』再会を果たした木南晴夏“あゆみ”と高杉真宙“慧”【第7話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の第7話が21日に放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■第7話あらすじ
娘の陽菜（吉田萌果）のためにあゆみ（木南晴夏）は薬膳教室に参加する。教室に現れたコックコート姿の講師の先生を見て、あゆみは自分の目を疑う。そこにいるのは、まぎれもなく慧（高杉真宙）本人だった。しかし、慧はあゆみのことを覚えていなく――。
あゆみはキッチンに現れた林太郎（安井順平）に、慧に会ったことを話す。あゆみとの記憶はなかったが「それでいい」という彼女に、林太郎は自分もそろそろ一歩踏み出そうとしていると告げる。「成仏してもいいから、小春（白本彩奈）の止まった時間を動かすために、自分の心残りを解消したい」と。
一方、渉（中村俊介）から昼間に何をしていたか尋ねられたあゆみは、薬膳教室に通い始めたことを話す。あゆみにはなるべく家にいてほしいと言いつつ、それを受け入れる渉。
あゆみは隠し場所からレシピノートを取り出す。早くノートを慧に返し、自分の気持ちを断ち切らなければと心に決めるあゆみ。
そんな中、慧はある不思議な感覚を抱いていた。あゆみの隣で調理をすると、何か大切な記憶がよみがえりそうなのだ。思わず、「前に会ったことありますか？」とあゆみに尋ねる慧。あゆみは戸惑いつつ「いいえ」と答える。そんな２人を、忘れ物を届けに来た藤子（瀧本美織）が目撃していて…。
結婚を控えた慧と藤子、そんな２人を前に自分の思いを封印しようとするあゆみ。
あゆみはついにレシピノートを返そうとするが…。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
娘の陽菜（吉田萌果）のためにあゆみ（木南晴夏）は薬膳教室に参加する。教室に現れたコックコート姿の講師の先生を見て、あゆみは自分の目を疑う。そこにいるのは、まぎれもなく慧（高杉真宙）本人だった。しかし、慧はあゆみのことを覚えていなく――。
あゆみはキッチンに現れた林太郎（安井順平）に、慧に会ったことを話す。あゆみとの記憶はなかったが「それでいい」という彼女に、林太郎は自分もそろそろ一歩踏み出そうとしていると告げる。「成仏してもいいから、小春（白本彩奈）の止まった時間を動かすために、自分の心残りを解消したい」と。
一方、渉（中村俊介）から昼間に何をしていたか尋ねられたあゆみは、薬膳教室に通い始めたことを話す。あゆみにはなるべく家にいてほしいと言いつつ、それを受け入れる渉。
あゆみは隠し場所からレシピノートを取り出す。早くノートを慧に返し、自分の気持ちを断ち切らなければと心に決めるあゆみ。
そんな中、慧はある不思議な感覚を抱いていた。あゆみの隣で調理をすると、何か大切な記憶がよみがえりそうなのだ。思わず、「前に会ったことありますか？」とあゆみに尋ねる慧。あゆみは戸惑いつつ「いいえ」と答える。そんな２人を、忘れ物を届けに来た藤子（瀧本美織）が目撃していて…。
結婚を控えた慧と藤子、そんな２人を前に自分の思いを封印しようとするあゆみ。
あゆみはついにレシピノートを返そうとするが…。