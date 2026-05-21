徳島市中心部に広がる空き地。後藤田正純氏の知事就任前は新ホール建設予定地だった＝22日

千人規模を収容できる音楽・演劇向けホールがない徳島。吹奏楽の大会も県外開催を余儀なくされている。

1993年に徳島市主導で新ホール構想が浮上したが、市長が代わるたびに計画が変更され、政治的争いに。市の厳しい財政状況から県にお鉢が回ってきたが、今度は知事交代で振り出しに戻った。建築費高騰のあおりを受けて事業者公募も不調で、計画は見通せない。

「県内開催をみんなが望んでいる」。県吹奏楽連盟の笹野潤さん（41）によると、主催する全日本吹奏楽コンクール県大会は現在、隣の香川で開催されている。

徳島にも5千人収容の県立施設はあるが、多目的ホールで音響設備が整っていない。使い勝手が悪く、大きな楽器を運ぶ生徒や保護者、教職員らは香川への移動と費用の負担に悩まされてきた。

1993年に浮上した新ホール構想では徳島市が市立施設として整備する計画だったが、2016年に市長に当選した遠藤彰良氏が予定地を変更。敷地の一部に含まれる県有地の扱いが決まらないまま業者を選定し、県との協議が膠着した。

新たな市長として内藤佐和子氏が2020年に就任すると遠藤氏の方針を撤回し、財源難を理由に県の事業に事実上転換。県の計画として再始動し、2021年に建築家石上純也氏の設計案が採用され、本格的に動き出すはずだった。

ところが、コスト減を公約に掲げた後藤田正純知事が2023年に誕生すると、計画は振り出しに。予定地もJR徳島駅に近い公園内に変わった。

県によると、予定地変更後も石上氏の設計案に関する協定は破棄されていないといい、県議会では計画の妥当性を疑問視する声がくすぶる。県は昨年5月、事業者公募を開始したが今度は建設費高騰で不調に終わった。

県議の一人は「長年政争の具にされていた。首長が代わるたびに計画が変更され、公共事業の信頼が揺らいでいる」と危機感を示す。政治に翻弄され、混沌とした現状に「手を挙げる業者はいるのか」（県関係者）。

2回の不調を経て、今年3月に新たな公募が始まった。“三度目の正直”に注目が集まる。