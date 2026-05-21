THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム

体操の世界選手権（10月・オランダ）代表選考を兼ねたNHK杯（東京体育館）は16日、全日本の得点の半分を持ち越した女子の最終日が行われ、合計164.897点で15歳・西山実沙（なんば体操クラブ／相愛学園高）が初制覇し、代表に内定した。4月の全日本に続く2冠を達成した高校1年生。最終演技・床運動の直前に体操界の新星の強さを感じた。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）

演技前なのに、もう演技を終えたかのような晴れやかな笑顔だった。

首位を守り続けて迎えた最終種目・床の演技直前、山崎隆之ヘッドコーチが西山のもとに駆け寄る。コーチの影に151センチの小さな体がすっぽり収まった。一言二言、言葉を交わした後、ファインダー越しに写った西山の表情は満面の笑み。

この演技で優勝か否か、そして初の代表が決まる。嫌でもプレッシャーがかかる場面、緊張した表情を想像していたが、あまりに自然体な表情に驚きを覚えた。15歳らしいあどけない笑顔の裏に、怖いもの知らずの強心臓を垣間見た。

この時、山崎コーチからは「点数は気にせず、最後は楽しんで」と声をかけられたという。

大きなミスなくやり切り、初のNHK杯の優勝トロフィーを手にした西山。「優勝は演技を完璧にやれば大丈夫だなと自分の中でもあったので、できたら最後は楽しむしかないと思って」と、この場面の心情を振り返った。これまでの練習と演技への自信が表情に表れたワンシーンだった。



（THE ANSWER編集部・中戸川 知世 / Chise Nakatogawa）