

「君の好きは無敵」（C）TBS

佐野勇斗が、松本若菜が主演を務めるTBS7月期の火曜ドラマ（毎週火曜よる10時）『君の好きは無敵』に出演。訳ありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月を演じる。

佐野はこれまで『TOKYO MER』シリーズや『トリリオンゲーム』といったTBSの話題作で存在感を示してきたが、火曜ドラマへのレギュラー出演は今回が初となる。彼が、本作で挑むのは「訳ありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（せお・みづき）」という一癖ある役どころだ。

瀬尾は、 “かわいい”への愛は人一倍強いものの、「超絶偏屈で変人」というキャラクター。世間知らずゆえに悪徳クライアントに騙されかけるなど、危うい一面も持つ。これまでの爽やかなイメージを覆すような、一筋縄ではいかない役柄にどう息を吹き込むか、期待が高まる。

物語は、佐野演じる瀬尾と、松本若菜演じる元コンサルのキャリア女性・草壁杏奈（くさかべ・あんな）の出会いから動き出す。趣味も推しもなく「好き」がわからない杏奈と、偏屈なデザイナーの瀬尾。正反対の二人がタッグを組み、世界的大スターキャラクターの誕生を目指すという、これまでにないお仕事ラブコメディだ。

本作は、ハローキティなどで知られる株式会社サンリオが取材協力を行っており、キャラクタービジネスの裏側にある情熱や想いがリアルに描かれる。脚本はヒット作『西園寺さんは家事をしない』の宮本武史が手掛け、制作チームも再集結する。

瀬尾深月役 佐野勇斗コメント

火曜ドラマには『いつか挑戦したい』と思っていました。僕はどちらかといえば草壁に近く、『かわいいって何だろう』とずっと思ってきたのですが、グループ活動をする中でファンの皆さんが『かわいい』や『メロい』と発言しているのをよく聞き、『かわいい』について考えるようになりました。昔からアニメや漫画が本当に大好きだったので、この役を演じるにあたり改めてキャラクターを思い返して、『こうやってキャラをつけるんだ』『何もないところから生み出した人がいるんだ』と考えるようにしています。また、キャラクターのデザインとはちょっと違うのですが、漫画家の友達がいるので連絡させてもらい、今度キャラについて教えてもらいます。僕自身もワクワクしておりますし、毎週火曜日のよる１０時に、皆さんが『明日も頑張ろう！』と思える作品になっていると思います。ぜひ楽しみにしていてください。