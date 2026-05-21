『今夜、秘密のキッチンで』第7話 あゆみ、慧への想いを封印しようとする
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第7話が21日に放送。あゆみ（木南）が自分の想いを封印しようとする。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第6話 幸せそうな慧（高杉真宙）＆藤子（瀧本美織）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
■第7話あらすじ
お腹の調子が悪かった娘の陽菜（吉田萌果）に、笑顔が戻ってきた。彼女のためにあゆみは薬膳教室に参加する。教室に現れたコックコート姿の講師の先生を見て、あゆみは自分の目を疑う。そこにいるのは、まぎれもなく慧本人だった。しかし、慧はあゆみのことを覚えていない。
あゆみはキッチンに現れた林太郎（安井順平）に、慧に会ったことを話す。あゆみとの記憶はなかったが「それでいい」という彼女に、林太郎は自分もそろそろ一歩踏み出そうとしていると告げる。「成仏してもいいから、小春（白本彩奈）の止まった時間を動かすために、自分の心残りを解消したい」と。実は、林太郎が死んだ日は、小春の二十歳の誕生日だったのだ。
その夜、暗いリビングにひとり帰宅する小春を見守る林太郎。「小春、もうすぐ誕生日だな。今年もお祝いはしないのか？」。しかし彼女の背中に、その声は届かない。
一方、渉（中村俊介）から昼間に何をしていたか尋ねられたあゆみは、薬膳教室に通い始めたことを話す。あゆみにはなるべく家にいて欲しいと言いつつ、それを受け入れる渉。あゆみは家事を終えると隠し場所からレシピノートを取り出す。早くノートを慧に返し、自分の気持ちを断ち切らなければと心に決めるあゆみ。
そんな中、慧は薬膳教室である不思議な感覚を抱いていた。あゆみの隣で調理をすると、何か大切な記憶が甦りそうなのだ。思わず、「前に会ったことありますか？」とあゆみに尋ねる慧。あゆみは戸惑いつつ「いいえ」と答える。そんな2人を、忘れ物を届けに来た藤子（瀧本美織）が目撃していた。
結婚を控えた慧と藤子、そんな2人を前に自分の想いを封印しようとするあゆみ。あゆみはついにレシピノートを返そうとするが…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第6話 幸せそうな慧（高杉真宙）＆藤子（瀧本美織）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
お腹の調子が悪かった娘の陽菜（吉田萌果）に、笑顔が戻ってきた。彼女のためにあゆみは薬膳教室に参加する。教室に現れたコックコート姿の講師の先生を見て、あゆみは自分の目を疑う。そこにいるのは、まぎれもなく慧本人だった。しかし、慧はあゆみのことを覚えていない。
あゆみはキッチンに現れた林太郎（安井順平）に、慧に会ったことを話す。あゆみとの記憶はなかったが「それでいい」という彼女に、林太郎は自分もそろそろ一歩踏み出そうとしていると告げる。「成仏してもいいから、小春（白本彩奈）の止まった時間を動かすために、自分の心残りを解消したい」と。実は、林太郎が死んだ日は、小春の二十歳の誕生日だったのだ。
その夜、暗いリビングにひとり帰宅する小春を見守る林太郎。「小春、もうすぐ誕生日だな。今年もお祝いはしないのか？」。しかし彼女の背中に、その声は届かない。
一方、渉（中村俊介）から昼間に何をしていたか尋ねられたあゆみは、薬膳教室に通い始めたことを話す。あゆみにはなるべく家にいて欲しいと言いつつ、それを受け入れる渉。あゆみは家事を終えると隠し場所からレシピノートを取り出す。早くノートを慧に返し、自分の気持ちを断ち切らなければと心に決めるあゆみ。
そんな中、慧は薬膳教室である不思議な感覚を抱いていた。あゆみの隣で調理をすると、何か大切な記憶が甦りそうなのだ。思わず、「前に会ったことありますか？」とあゆみに尋ねる慧。あゆみは戸惑いつつ「いいえ」と答える。そんな2人を、忘れ物を届けに来た藤子（瀧本美織）が目撃していた。
結婚を控えた慧と藤子、そんな2人を前に自分の想いを封印しようとするあゆみ。あゆみはついにレシピノートを返そうとするが…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。