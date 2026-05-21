『惡の華』第7話 “春日”鈴木福＆“仲村”あのちゃん、ある決心を固めて夏祭り会場へ
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第7話が21日深夜に放送される。
【写真】仲村（あの）にすがりつく春日（鈴木福）『惡の華』第7話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
■第7話あらすじ
秘密基地の火事の事件後、春日（鈴木）は仲村（あの）との計画の練り直しの事で頭がいっぱいになっていた。一方、春日は木下（須藤千尋）から佐伯（井頭愛海）が警察に自首した事、今までに春日がやった事を両親がいる前で暴露され驚く。
警察が家に訪問してきて逃げ場を失った春日はある夜、仲村の誘いに救いを求めるように引き寄せられ廃屋へ。もう時間がないと仲村に告げられ、ある計画と共に夏祭りへ向かう決心をする。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。
【写真】仲村（あの）にすがりつく春日（鈴木福）『惡の華』第7話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
秘密基地の火事の事件後、春日（鈴木）は仲村（あの）との計画の練り直しの事で頭がいっぱいになっていた。一方、春日は木下（須藤千尋）から佐伯（井頭愛海）が警察に自首した事、今までに春日がやった事を両親がいる前で暴露され驚く。
警察が家に訪問してきて逃げ場を失った春日はある夜、仲村の誘いに救いを求めるように引き寄せられ廃屋へ。もう時間がないと仲村に告げられ、ある計画と共に夏祭りへ向かう決心をする。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。