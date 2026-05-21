藤井隆＆井上咲楽、本格的な白塗りメイクで大衆演劇に挑戦へ 舞台でまさかの事態に『新婚さんいらっしゃい！』
ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）の24日放送は55周年1時間特別企画として、香川で45年にわたって活動する、劇団員13人全員が家族の大衆演劇団に誕生した新婚さんが登場する。さらに司会のお笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が大衆演劇に挑戦する。
【番組カット】和装で白塗りメイク姿の井上咲楽
今回の舞台は、金刀比羅宮のふもと、まんのう町で45年にわたり暖簾を守り続ける大衆演劇の一家「劇団扇子家」。「劇団員、全員が家族」という、全国でも極めて珍しいスタイルを貫く同劇団。そこには、芸歴85年を誇り、劇団で唯一かつらを結える「スーパーひいばあちゃん」こと丘美智子さん（86歳）や、生後わずか22日で初舞台を踏んだ演劇の申し子まで、親子4世代がひしめき合っている。
団員の日常は、単に舞台に立つだけではない。照明や音響、小道具の修理から衣装の着付けなど、そのすべてを家族13人で手分けして担っている。自分たちの手で作り上げる舞台と、家族だからこそ高め合える深い絆。華やかな舞台の裏側にある、泥臭くも愛おしい一家の奮闘記だ。
今回の主役は、劇団の総座長の次女・すみれさんと、その夫・辰一郎さん。2人の出会いは高校時代までさかのぼる。当時、弓道部で凛々しく弓を引く1学年先輩の辰一郎さんに、すみれさんは一目惚れ。その姿は、0歳から舞台に立つ彼女の目にも「仕上がっている」と映るほど完璧なものだった。
しかし、接点のないまま辰一郎さんは卒業し、広島の大学へ。縁が切れたかと思われた数年後、運命の糸を手繰り寄せたのは…。また、結婚を機に役者経験ゼロの夫が新たに一座に加入。あえて未経験の世界に飛び込んだ理由とは。
そして番組のクライマックスを飾るのは、藤井と井上による、一日限りのコラボレーション舞台。本格的な白塗りのメイクを施し、劇団員の一員として板の上に立つ。藤井さんのキレのある立ち回りと、劇団員たちの圧倒的な熱量に、会場はかつてない興奮に包まれる。しかし、真剣なお芝居の最中に、予想だにしない事態が発生する。感動のシーンがまさかの展開に…。
【番組カット】和装で白塗りメイク姿の井上咲楽
今回の舞台は、金刀比羅宮のふもと、まんのう町で45年にわたり暖簾を守り続ける大衆演劇の一家「劇団扇子家」。「劇団員、全員が家族」という、全国でも極めて珍しいスタイルを貫く同劇団。そこには、芸歴85年を誇り、劇団で唯一かつらを結える「スーパーひいばあちゃん」こと丘美智子さん（86歳）や、生後わずか22日で初舞台を踏んだ演劇の申し子まで、親子4世代がひしめき合っている。
今回の主役は、劇団の総座長の次女・すみれさんと、その夫・辰一郎さん。2人の出会いは高校時代までさかのぼる。当時、弓道部で凛々しく弓を引く1学年先輩の辰一郎さんに、すみれさんは一目惚れ。その姿は、0歳から舞台に立つ彼女の目にも「仕上がっている」と映るほど完璧なものだった。
しかし、接点のないまま辰一郎さんは卒業し、広島の大学へ。縁が切れたかと思われた数年後、運命の糸を手繰り寄せたのは…。また、結婚を機に役者経験ゼロの夫が新たに一座に加入。あえて未経験の世界に飛び込んだ理由とは。
そして番組のクライマックスを飾るのは、藤井と井上による、一日限りのコラボレーション舞台。本格的な白塗りのメイクを施し、劇団員の一員として板の上に立つ。藤井さんのキレのある立ち回りと、劇団員たちの圧倒的な熱量に、会場はかつてない興奮に包まれる。しかし、真剣なお芝居の最中に、予想だにしない事態が発生する。感動のシーンがまさかの展開に…。