相葉雅紀＆ヒロミ、新ユニフォーム披露も…「引っ越しセンターみたい」 113年前の蔵を大掃除で超お宝アイテム発見
5人組グループ・嵐の相葉雅紀とタレントのヒロミが出演する21日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？お宝発掘 2時間SP』（後7：00）では、年間700万人が訪れる埼玉の人気観光地・川越を舞台に、“新ユニフォーム”を着用した2人が、113年前に建てられた蔵を大掃除。お宝を発掘し、一斉鑑定＆お困りオークションも開催する。
【写真】レトロおもちゃに大興奮の相葉雅紀＆ヒロミ
明治時代に商人の町として発展した川越市は、30棟以上の蔵が現存する風情あるエリア。相葉とヒロミに寄せられたお困りごとは「2週間後に取り壊しの蔵、全く片付いていなくて大ピンチ！」というもの。老朽化のため、113年前に大地主が建てた蔵を取り壊すことになったものの、50年以上まったく手つかずだったそうで…。“中には代々受け継いだ大量の物が残っているのだが、歴史的・金銭的価値がある物もありそうで、どうしたらいいかわからない”というお困り人のため、相葉・ヒロミが蔵の大掃除に挑む。
また、“歴史的価値がありそうな品は、生まれ育った川越市の博物館に寄贈。金銭的価値のあるものはお金に換えて同じく川越市に全額寄付したい”というお困り人の思いを受け取った2人は、大学教授や鑑定士をはじめ、幅広い分野の専門家で結成したスペシャルチームを招集。まずは蔵の中から大量の品を運び出すことにする。すると、いきなり相葉がお宝を発見（!?）。ヒロミが思わず「1個目からこれじゃ片付かないよ（笑）」と苦笑する事態に。
また、蔵の前の通路が狭く、運び出すのもひと苦労…。すると、悪戦苦闘する2人のもとに近所でスポーツ店を営む男性がやってくる。その男性の希望で、スポーツ選手のプレミアムグッズの鑑定も行うことになるのだが、相葉・ヒロミも驚く大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）やイチローらの激レアアイテムが登場して…。
相葉は蔵で見つけた昭和レトロなオモチャにひとめぼれ。「かっこいい…オレもオークションに参加しようかな（笑）」と、目を輝かせる。ヒロミもかわいらしい猪口に夢中になるなど、代々受け継がれてきた貴重な品に、2人のテンションはどんどん上がっていく。そんな中、2人があるものを発見。しかし「これはゴミだね」とあっさり処分しようとしたところ、大学教授たちが突然色めき立つ。なんとそれは博物館行きの超お宝アイテムだった。
さらに、スペシャルチームの一員で、かつて『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（毎週土曜 後6：56分）に出演していた“元昭和家電博士ちゃん”が「ずっと探していた」という家電も出てくるなど、激アツお宝ラッシュに相葉・ヒロミも大興奮。その後は、蔵の中から運び出した品2826点を一斉鑑定。骨董品店などを営む地元のプロたちを招待して「お困りオークション」を開催する。相葉がひとめぼれしたオモチャや幕末時代の皿、掛け軸、着物など貴重な品のオンパレードに、プロたちもクギヅケ状態に。驚きの高値がつく品も続々と現れて…。
そして相葉・ヒロミの新ユニフォームもお披露目。「どこに行ってもオレらってわかるように…」と、背中にイニシャルをあしらったデニム地のユニフォーム＆キャップに、相葉も「やったー！」と大喜び。「このカッコだと引っ越しセンターみたいじゃない（笑）？」と言いながら、蔵の大掃除に奔走した2人の奮闘と合わせて、オシャレな新ユニフォームにも注目だ。
【写真】レトロおもちゃに大興奮の相葉雅紀＆ヒロミ
明治時代に商人の町として発展した川越市は、30棟以上の蔵が現存する風情あるエリア。相葉とヒロミに寄せられたお困りごとは「2週間後に取り壊しの蔵、全く片付いていなくて大ピンチ！」というもの。老朽化のため、113年前に大地主が建てた蔵を取り壊すことになったものの、50年以上まったく手つかずだったそうで…。“中には代々受け継いだ大量の物が残っているのだが、歴史的・金銭的価値がある物もありそうで、どうしたらいいかわからない”というお困り人のため、相葉・ヒロミが蔵の大掃除に挑む。
また、蔵の前の通路が狭く、運び出すのもひと苦労…。すると、悪戦苦闘する2人のもとに近所でスポーツ店を営む男性がやってくる。その男性の希望で、スポーツ選手のプレミアムグッズの鑑定も行うことになるのだが、相葉・ヒロミも驚く大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）やイチローらの激レアアイテムが登場して…。
相葉は蔵で見つけた昭和レトロなオモチャにひとめぼれ。「かっこいい…オレもオークションに参加しようかな（笑）」と、目を輝かせる。ヒロミもかわいらしい猪口に夢中になるなど、代々受け継がれてきた貴重な品に、2人のテンションはどんどん上がっていく。そんな中、2人があるものを発見。しかし「これはゴミだね」とあっさり処分しようとしたところ、大学教授たちが突然色めき立つ。なんとそれは博物館行きの超お宝アイテムだった。
さらに、スペシャルチームの一員で、かつて『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（毎週土曜 後6：56分）に出演していた“元昭和家電博士ちゃん”が「ずっと探していた」という家電も出てくるなど、激アツお宝ラッシュに相葉・ヒロミも大興奮。その後は、蔵の中から運び出した品2826点を一斉鑑定。骨董品店などを営む地元のプロたちを招待して「お困りオークション」を開催する。相葉がひとめぼれしたオモチャや幕末時代の皿、掛け軸、着物など貴重な品のオンパレードに、プロたちもクギヅケ状態に。驚きの高値がつく品も続々と現れて…。
そして相葉・ヒロミの新ユニフォームもお披露目。「どこに行ってもオレらってわかるように…」と、背中にイニシャルをあしらったデニム地のユニフォーム＆キャップに、相葉も「やったー！」と大喜び。「このカッコだと引っ越しセンターみたいじゃない（笑）？」と言いながら、蔵の大掃除に奔走した2人の奮闘と合わせて、オシャレな新ユニフォームにも注目だ。