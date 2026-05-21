元ゴチメンバー・上川隆也、8年ぶり「ゴチバトル」挑戦 7年ぶり・賀来賢人は強気
俳優の上川隆也と賀来賢人が、きょう21日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』（後7：00）内「ゴチになります」にVIPチャレンジャーとして出演する。
【番組カット】ヘヤスタイルが変化！未だ自腹なしの佐野勇斗
元ゴチメンバーの上川は、8年ぶりの参戦となる。7年ぶり2回目の登場となる賀来も満を持して出演する。
当時の自腹の金額を端数まで覚えているという上川に対して、前回のことを「ほとんど覚えていない」という賀来。しかし、前回の成績が2位と聞いて「負ける気がしない」と強気に。岡村隆史は8年前と変わらない上川にいきなり近づき、当時を懐かしむコラボレーションを見せる。現在、倉科カナは2連敗中。「こんなに転げ落ちるもんなんだって」と驚きの表情を見せる。
バトルの舞台は、東京オペラシティ53階にある「松阪牛『よし田』」。扱う牛肉はすべてA5ランクとなり、最上級の牛肉を存分に味わえる鉄板焼きや贅を尽くした創作料理が楽しめる。設定金額は、1人2万3000円。自腹額は8人で18万円前後となる。
今回のテーマは「若返ったらうれしいなゴチ」。メンバーに“若返りたいところ”を事前に調査し、さまざまな脳トレ企画や話題のグッズを用意。今年40歳になる増田貴久は首回りが気になるといい、ストレッチ器具を試すが、まさかの衝撃映像となり、賀来も驚く。話題のハイテクグッズでは、頭皮全般をケアしたい霜降り明星・せいやは謎のヘルメット、肌のコンディションが気になる岡村は謎のマスクをそれぞれ装着するが変化はあるのか。
また、全員で脳トレや脳を活性化するゲームに挑戦。賀来は子どもとよく脳トレをやっていて「自信がある」といい、最年少の佐野勇斗も「僕は得意です。こういうの」と自信をにじませて挑む。一方、最年長の上川は「できる気がしません」というが、「拍動が上がっています」と集中力を見せる。一方、倉科、増田は苦戦。せりふ覚えに関して聞くと、賀来は「前はめちゃめちゃ早かった」といい、これには上川も頷く。そして、上川が驚きのせりふの覚え方を紹介し、一同感心する。せいやのエピソードにはスタジオ中が爆笑に包まれる。
賀来は、佐野とドラマで5年前に共演。佐野は賀来のことを「親戚の兄ちゃん」みたいというが、これには増田からもっともらしいツッコみが飛ぶ。そんな佐野は、当時からずっと気になっていたことを賀来に切り出す。そこでの賀来のリアクションも見どころとなる。
A5ランクの松阪牛に困惑する一同は、さっぱり予想がつかず大混乱。相変わらず佐野が強さを見せるのか、それとも初自腹か。そして、佐野の魔の“ささやき”に賀来が惑わされる。白石麻衣は「動悸が止まりません」、上川は「にわかに足元がぐらついてまいりました」と不安に。倉科は連敗を阻止することができるのか。
【番組カット】ヘヤスタイルが変化！未だ自腹なしの佐野勇斗
元ゴチメンバーの上川は、8年ぶりの参戦となる。7年ぶり2回目の登場となる賀来も満を持して出演する。
当時の自腹の金額を端数まで覚えているという上川に対して、前回のことを「ほとんど覚えていない」という賀来。しかし、前回の成績が2位と聞いて「負ける気がしない」と強気に。岡村隆史は8年前と変わらない上川にいきなり近づき、当時を懐かしむコラボレーションを見せる。現在、倉科カナは2連敗中。「こんなに転げ落ちるもんなんだって」と驚きの表情を見せる。
今回のテーマは「若返ったらうれしいなゴチ」。メンバーに“若返りたいところ”を事前に調査し、さまざまな脳トレ企画や話題のグッズを用意。今年40歳になる増田貴久は首回りが気になるといい、ストレッチ器具を試すが、まさかの衝撃映像となり、賀来も驚く。話題のハイテクグッズでは、頭皮全般をケアしたい霜降り明星・せいやは謎のヘルメット、肌のコンディションが気になる岡村は謎のマスクをそれぞれ装着するが変化はあるのか。
また、全員で脳トレや脳を活性化するゲームに挑戦。賀来は子どもとよく脳トレをやっていて「自信がある」といい、最年少の佐野勇斗も「僕は得意です。こういうの」と自信をにじませて挑む。一方、最年長の上川は「できる気がしません」というが、「拍動が上がっています」と集中力を見せる。一方、倉科、増田は苦戦。せりふ覚えに関して聞くと、賀来は「前はめちゃめちゃ早かった」といい、これには上川も頷く。そして、上川が驚きのせりふの覚え方を紹介し、一同感心する。せいやのエピソードにはスタジオ中が爆笑に包まれる。
賀来は、佐野とドラマで5年前に共演。佐野は賀来のことを「親戚の兄ちゃん」みたいというが、これには増田からもっともらしいツッコみが飛ぶ。そんな佐野は、当時からずっと気になっていたことを賀来に切り出す。そこでの賀来のリアクションも見どころとなる。
A5ランクの松阪牛に困惑する一同は、さっぱり予想がつかず大混乱。相変わらず佐野が強さを見せるのか、それとも初自腹か。そして、佐野の魔の“ささやき”に賀来が惑わされる。白石麻衣は「動悸が止まりません」、上川は「にわかに足元がぐらついてまいりました」と不安に。倉科は連敗を阻止することができるのか。