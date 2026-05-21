もはや“王国復権”にネイマールは不要なのか？　本人が「泣いた」W杯のサプライズ選出の“ドラマ”に集まる冷ややかな目線「ブラジルが完全に落ちぶれた」

コンディション不良でかつての輝きを取り戻しきれていないネイマール(C)Getty Images

来る北中米ワールドカップ（W杯）での世界制覇を目指すブラジル代表に、果たしてネイマールは必要なのか――。過去3大会に渡って大黒柱として代表をけん引してきた“クラッキ”の選出が波紋を呼んでいる。

【動画】変貌したぽっちゃり体型に批判殺到 ネイマールの近影を見る

現地時間5月18日に発表された26人のメンバーの中で“ビッグサプライズ”と呼べる選出となったのが、ネイマールだ。2023年10月に行われたW杯南米予選のウルグアイ代表戦で左膝前十字靱帯断裂の重傷を負った“ガラスのエース”は、実に2年7か月も代表活動から遠のいた。

その間に1年以上かけて治療とリハビリに専念し、すでに戦線に復帰。今年1月からは母国の古巣サントスでプレーしているが、今年に入ってから出場した公式戦の数はわずか15。プレー時間にして1265分しかない（その間に6ゴール、4アシストを叩き出しているのは流石だが……）。

ブラジルを率いるカルロ・アンチェロッティ監督が「キャプテンにしないこと」「スタメン起用しない布陣を念頭に置いていること」「大会期間中のソーシャルメディアの利用制限」を条件に招集を決めたネイマール。本人はクラブの公式サイトで「（名前を呼ばれてから）数時間は泣き続けた。ここまで来るのは簡単ではなかった」と心情を吐露したが、やはり代表を勝たせるようなプレーができるのかどうかの不安は付きまとう。

ブラジル代表の歴代最多79得点の大エースの復活を待ち望む国民の反響は「勝たせてくれるなら」と上々だ。しかし、近年でコンディションが明らかに落ち、運動量とスピードも低下する最盛期とは程遠い偉才を疑問視する意見が尽きないのも事実だ。