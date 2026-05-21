人生後半が苦しくなるのはなぜか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「人生後半で詰む人」が見落としていること

「昔は、これでうまくいっていたのに……」

40代、50代になると、こう感じる瞬間が増えてくる。

若い頃は、がむしゃらに頑張ればなんとかなった。

愛想よくしていれば人間関係もうまくいった。

長時間働けば評価もされた。

だが、人生後半になるほど、

“これまでの勝ちパターン”が通用しなくなる。

それでも多くの人は、

うまくいかなくなったときほど、過去と同じやり方を繰り返してしまう。

頑張ってきた人ほど、さらに頑張ろうとする。

我慢してきた人ほど、さらに耐えようとする。

人に合わせてきた人ほど、自分を後回しにする。

だが、ここに大きな落とし穴がある。

人生後半で詰む人ほど、

「過去の成功体験は、ずっとは通用しない」という事実を見落としているのだ。

今までの方法がこれからも通用するとは限らない

だから、「今までの方法がこれからも通用するとは限らないこと」を日々意識しよう。

私たちは、問題にぶつかると、それまでと同じような解決策を取ろうとする。たとえそれが、適切な解決策ではなかったとしてもだ。ことわざにあるように、金槌を持っていると、あらゆるものが釘に見えてしまう。問題に直面したときに、人が陥りやすい状態の例を挙げよう。

・生産性を上げるのが好きな優秀な人は、もっと一生懸命に働こうとする。

・のんびりしていて、リラックスするのが好きな人は、努力するのをやめたり、何かをすること自体をあきらめたりしてしまう傾向がある。

・困難を避ける傾向がある人は、問題を先延ばしにしたり、問題から注意をそらそうとしたりする。

・反射的に動けなくなるタイプの人は、その場で固まってしまい、何もせずに考えすぎてしまう。

・他人のことばかり考えている人は、問題に直面しても、自分の時間よりも他人の時間を優先しようとする。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

人生後半になるほど、必要なのは「同じ武器で戦い続けること」ではない。

今の自分に合わなくなったやり方を手放し、

その時々に合った戦い方へ更新していくことだ。

若い頃にうまくいった方法が、

今の自分を苦しめることもある。

だからこそ、

「昔の自分」にしがみつくのではなく、

“今の自分に必要なやり方”を選び直せる人ほど、人生後半は崩れにくい。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）