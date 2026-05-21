俳優舘ひろし（76）が20日、都内で主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）のプレミアイベントに出席、レッドカーペットに登場した。

舘、西野七瀬、宇崎竜童、大地真央、真矢ミキ、南野陽子らはリムジンで会場に到着。舘は、隣の西野にすっと手を差し伸べ、エスコートしながら、レッドカーペットが敷かれた階段を下りた。

居合わせた約200人の歓声に手を挙げて応えた舘は「こんなにたくさんの人たちがいらっしゃると思ってなかった。本当にありがとうございます」と喜び、西野も「こんなにお祭り感満載のイベントはなかなかない」と楽しんでいた。

同作は免許返納をめぐるコメディー。舘が映画「免許がない！」（94年）で演じた映画スター南条弘のキャラクターが登場し、アナザーストーリーとして仕上げた。

同作での舘について、大地が「ちょっとムカつくくらいかっこいい」と言えば、宇崎も「クレームつけたいと思うぐらい自然」と絶賛した。

舘は「30年ぶりにスター南条がスクリーンに帰ってまいりました。ぜひ皆さんに楽しんでいただければ。日本中の方に見ていただきたいです」と、自信を見せた。【小林千穂】