史上もっともパワフルな911は“吊るし”で買っても「3635万円」

ポルシェのフラッグシップスポーツ「911」の最上位モデル「ターボS」が、2025年9月8日に、ドイツ・ミュンヘンで行われた「IAAモビリティショー」にて発表。同日より、日本での予約受注も開始されました。

最大の特徴は、独自のハイブリッドシステムの搭載で、歴代で最もパワフルな911に仕上げられていること。

【画像】史上最強の“911”！ 4000万円超えの新型「911ターボS」を画像で見る（30枚以上）

その上陸第1号車が2026年4月10日から12日にかけ、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された自動車イベント「オートモビルカウンシル2026」でお披露目されました。一体、どのような仕様になっているのでしょうか。

電動化を武器に、歴代最もパワフルな911となったのが、最新世代のフラッグシップモデル「911ターボS」です。

エンジン＋モーターのシステム出力は711ps（523kW）を誇り、最高速度322km／hにも達します。さらにクーペの0-100km／h加速はわずか2.5秒という俊足ぶりで、同仕様のオープンモデル「カブリオレ」でも、わずか＋0.1秒の2.6秒を実現しています。

これだけ高性能なターボSですが、ポルシェは「卓越したパフォーマンスと高級感、長距離走行時の快適性、日常の使いやすさを兼ね備えたスポーツカーの中でも最高のオールラウンダー」と表現しています。

キーとなる電動化技術「T-Hybrid」は、2024年5月に発表された「911カレラGTS」より採用されたマイルドハイブリッドシステム。ポルシェのモータースポーツ活動から得た知見をベースに開発されました。

その電動化のポイントは、電気モーターを内蔵した8速PDKだけでなく、ターボチャージャーの電動化です。

新開発の電動ターボチャージャーは、電気モーターを内蔵することで、ブースト圧の即座の上昇を可能に。さらに発電機の役目も持ち、排気ガスの流れから電気エネルギーの回収も可能としました。

また電気を蓄えるリチウムイオンバッテリーの容量を1.9kWhの大容量とすることで、電気による高性能化を可能としています。

新型911ターボSでは、このT-Hybridを大幅に改良し、電動ターボチャージャーを2機まで拡大しているのが、ハイライトのひとつ。搭載される3.6リッター水平対向6気筒電動ツインターボユニットは、最高出力640ps（471kW）／6500rpm、最大トルク760Nm／2750〜5000rpmに。

そこにPDKに組み合わされる電気モーターの最高出力60kW（約81.6ps）、最大トルク188Nmが加わることで、システム最高出力711ps、システム最大トルク800Nmまで高められています。

電動化による重量増はありますが、従来のターボSと比べ、85kg増の1725kgに留めています。

その結果、「ニュルブルクリンク・ノルドシュライフェ（北コース）」でのラップタイムは、従来型よりも約14秒も短縮され、7分3秒9を記録しています。

もちろん性能向上に合わせて、リアタイヤをワイド化し、新世代タイヤと新ブレーキパッドを採用。リアブレーキディスクを大径化したことで、標準装備の「ポルシェセラミックコンポジットブレーキ（PCCB）」システムは、2ドアポルシェの中で最大となりました。

シートレイアウトは、クーペは大胆にも2シーターが標準となり、無償オプションで２＋2も選択可能。一方で、カブリオレは2＋2のみの設定に。

さらに標準装備として、「HDマトリックスLEDヘッドライト」、「スポーツクロノパッケージ」、専用にチューニングされた「PASM」サスペンション、「PDCC」電気油圧式ロールサポート、チタン製スポーツエグゾーストシステム、「メモリー機能付18wayアダプティブスポーツシートプラス」、ヘッドレストの「turbo S」レタリングなどが特徴的な装備として与えられています。

展示車のお値段は「総額4149万3000円」

今回、オートモビルカウンシル2026のポルシェブースでは、クラシックモデルや最新モデルを展示。その最新モデルの目玉が、このポルシェ911ターボSでした。

ボディカラーは「バナジウムグレーメタリック」で、インテリアが「バルサブラック」の組み合わせ。シックなカラーリングですが、迫力も満点でした。

驚くべきはオプション装備の総額で、なんと514万3000円（消費税込）にも上ります。

オートモビルカウンシル2026で披露されたポルシェ「新型911 ターボS」

ほぼ同価格のクルマを挙げると、トヨタ「アルファード」のエントリーグレード「X（ハイブリッド2WD）」の510万円や「GRヤリス」の上級グレード「RZハイパフォーマンス（6速MT）」が503万7200円、「クラウンクロスオーバー」のエントリーグレード「G」が515万円。

比較的良いクルマが買えてしまうことを実感。さすが911の王様です。

総額500万円越えのメーカーオプションの中から、特徴的なもの紹介しましょう。最も高価なのが、「911ターボデザインパッケージ」の133万9000円。これはエクステリアのカーボン製エアロパーツのセットなので、高額なのも納得。

ユニークな装備では、カーボン製軽量ワイパーブレードの18万8000円、レザー製サンバイザーの6万2000円、レザー製カップホルダートリムの4万1000円、外装色塗装のカスタム車両キー＆キーポットのセットの6万8000円、レザー製ヒューズボックスカバーの4万5000円などがあります。

昔からポルシェでは、内装レザー仕様が細部まで選べるので、このように細やかな設定がされています。お高いと感じる反面、装備の仕様を細部まで選ぶことができるので、予算が許せば、自分だけのこだわりの一台を手にすることも叶います。

気になる911ターボSの新車価格ですが、クーペで3635万円、カブリオレで3941万円。

展示車は、内装カラーオプションまで含めると、総額4149万3000円となります。このクラスとなると展示車も限られますが、皆さん、ご安心を。

同車両は、ポルシェジャパンで911の魅力を伝える広報宣伝車（メディアなどに貸し出す取材車両）として活躍するので、今後、様々なメディアで見かけることができるでしょう。

電動化でパワーアップした911ターボSに対して、モータージャーナリストたちは如何なる評価をするのかも注目です。