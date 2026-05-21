渋滞末尾の恐ろしい事故

首都高速道路は2026年4月30日、公式SNSを更新し、トンネル内で発生した追突事故の瞬間を捉えた映像を公開しました。



衝撃の映像についてSNSなどには、さまざまなコメントが寄せられています。

映像は首都高湾岸線の千葉方面に向かう東行き、川崎航路トンネル内に設置された監視カメラのものです。

【動画】「ええぇぇ…」 これが首都高「急ブレーキ“連鎖”で玉突き事故」発生の瞬間です

3車線構成で、左側2車線には赤いカラー舗装が施されており、同トンネル内とわかります。撮影日時は公表されていません。

川崎航路トンネルは、京浜エリアの工場地帯へ向かう大型貨物クルマの通行が多いルートです。

また、横浜方面からの帰路につく一般車も多く、東京湾アクアラインと接続する川崎浮島ジャンクション手前という立地から、休日にはアクアライン方面への渋滞が発生しやすい区間として知られています。

映像が始まった時点で、すでに右車線は渋滞状態にありました。左車線と中央車線もクルマが途切れなく流れており、全体的に交通量が多い状況です。

渋滞最後尾に差しかかった右車線の黒いミニバンは、穏やかに減速して停止寸前の速度になりました。しかし、その後方から続いていた2t級のアルミバン車は速度をほとんど落とさないまま急接近。強いブレーキ操作でかろうじて追突を免れました。

しかし、結果としてこの「1台の急ブレーキ」が、その後に続く連鎖事故の引き金となりました。

アルミバンが急停止したことで、後続の白いミニバンも突然の前方渋滞に対応を迫られます。

エマージェンシーストップシグナル（急制動を後続車に知らせるハザード自動点滅機能）が作動しており、強いブレーキを踏んだことがわかります。さらにその後ろの黒いコンパクトカーも同様の状況に陥りました。

白いミニバンはハザードランプを点灯させて後続車に渋滞を知らせようとしましたが、すでに間に合わない状況でした。続いてシルバーのワンボックス車がコンパクトカーに急接近し、車体が前方に傾くほどの急制動をかけます。

コンパクトカーが同時に前方へ移動していますが、追突されて押し出されたのか、追突を免れるために前に進んだのか、映像からは判断できません。

そして直後、ワンボックス車の背後から現れた黒い乗用車がほぼ減速なしに追突。テールゲートがひしゃげ、衝撃でロックが外れてゲートが開き、積載物が崩れ落ちる大きなクラッシュとなりました。

幸い、この乗用車の後続には車間距離があったため、被害はそこで止まりました。

今回の一連の事故において、根本的な要因は各クルマの車間距離不足と前方への注意不足です。また、ハザードランプを点灯させていたのが白いミニバン1台のみであった点も、後続への情報伝達が遅れた一因と考えられます。

渋滞の気配を感じた際には、減速と同時にハザードランプを早めに点灯させ、後方のクルマへ状況を知らせることが有効です。

さらに、自車の直前のクルマだけを見るのではなく、数台先の流れまで視野に入れることで、前走車の急ブレーキに対しても余裕をもって対応できます。混雑時ほど広い視野と十分な車間距離が求められます。

SNSなどでは、この一連の映像について多くのユーザーが関心を持っているようで、さまざまなコメントが寄せられています。

「ゾッとする…」「これやられたらひとたまりもないな」など、激しい衝突の瞬間に、肝を冷やす人は少なくないようです。

また、「最後の黒い車は完全にノーブレーキに見える」「完全によそ見をしていたとしか思えない」「自車のすぐ目の前の1台しか見ていない典型的なダメ運転」など、ワンボックスに追突した黒い乗用車の慢心運転を指摘する声も。

このほか、「すべての車が十分な車間距離を空けていれば、最初の急ブレーキが起きてもここまで凄惨な玉突きにはならなかったはず」「車間距離を詰める車が多すぎる」「前方が詰まったらすぐにハザードを焚く癖をつけるべき」など、そもそもの車間距離の不足や渋滞末尾を知られるハザード点灯の励行などを再認識するコメントも見られました。

高速道路上での追突事故は、渋滞末尾での発生が特に多く、重大な被害につながりやすいとされています。車間距離の確保とハザードランプを活用した後続車への前方状況の共有が、事故拡大の防止に有効です。

首都高速道路の公式SNSでは、今回の映像を含む安全運転に関する情報を継続的に発信しています。