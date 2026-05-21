◆米大リーグ マリナーズ―ホワイトソックス（２０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２０日（日本時間２１日）、敵地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、１点を追う５回１死一、二塁の３打席目に、同点の右前適時打を放った。

マリナーズの先発は初対戦の右腕のハンコック。初回１死走者なしの１打席目は捕ゴロ。低めのスライダー（スイーパー）を完全に打ち損じた。１点を追う３回１死一塁の２打席目は初球に反応も左飛。１点を追う５回１死一、二塁の３打席目は、２ボールからの３球目をはじき返して同点の右前適時打。２試合ぶりの安打は、リーグ３位タイとなる３３打点目となり、一塁塁上では両手を挙げてよろこんだ。

１６日（同１７日）の本拠地・カブス戦で、メジャー移籍後初となる１試合２本塁打。１６、１７号を２打席連続で放ち、一気にジャッジ（ヤンキース）を抜いてア・リーグ本塁打単独トップに浮上した。その後３試合は本塁打が出ていないが、敵地でのマリナーズ３連戦も１８日（同１９日）には２安打を放ち、前日１９日（同２０日）は無安打だったが、１点を追う９回に四球を選んで逆転勝ちにつなげた。