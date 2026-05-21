歌手の荻野目洋子が、子どもたちについて語った。

１９日のＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜・午後１０時）に出演。荻野目は料理について聞かれると「主婦なので、毎日何かしら、ずっと、やってきましたけど」と、母親業を振り返った。ＭＣの和田明日香は「主婦のイメージが全然ないですけど。そうですよね、３人育て上げられたわけですもんね」と、実は３人の母親でもある事実にびっくり。荻野目は「ハハハ」と笑いながら、家族について語り始めた。

「一番下が、この夏に二十歳なので。とりあえずみんな、家を出て。その距離感が今、面白い時期です。しょっちゅう、食べに来てるので、全然さみしくない。逆に、ちょっと聞いてよ、みたいな話をしてくれるから」と娘たちの様子を明かし「うちは全員女の子なので。いろいろ教えてくれる感じの、距離感というか」と語った。

和田は「３人女の子ってすごいですね。パパはどういうポジションなんですか？」と、元プロテニス選手の夫・辻野隆三さんについてたずねる。荻野目は「うちの夫が一番、しゃべる。だから、ものすごく会話の多い家庭で。なんなら、私が一番聞き役で」と家族について話した。娘３人に対しては、「どんどん自由に家を出ていいよ、って、夫婦で言ってきたんですよ」と語った。

ネットは「荻野目洋子って娘さん３人もいるの？」「お子さんが３人なのね！」「ゲストの荻野目洋子さんには３人の娘さんがおられ末っ子が２０才で全員が独立して家を出ていますと…」とびっくり。また「荻野目洋子さん、更に美しくなっていてびっくり」と若々しいビジュアルにも驚く声が寄せられた。

荻野目は２００１年に辻野さんと結婚。自身のインスタグラムには時々辻野さんが登場し、イケオジぶりが話題を集めている。