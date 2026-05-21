6年ぶりグラビア復帰！後藤真桜、『週プレ』で魅せた美麗プロポーション

『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！

後藤真桜が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！

後藤真桜 ©佐藤裕之／集英社

【プロフィール】

後藤真桜（ごとう・まお）

2003年6月6日生まれ 大分県出身

身長170cm B88 W58 H83

「ミスマガジン2020」ミスヤングマガジンを受賞。2026年4月にSANYO公式イメージガール「SEAガールズ」ミスワリンに就任。

公式Instagram【@princess.o.honey】

公式X【@gp_gotomao】

公式YouTubeチャンネル『まおちむちゃんねる』

今号の『週プレ』は、妖しく輝く伝説のシスターズ・エリマリ姉妹、Erika＆百瀬まりなの表紙＆巻頭グラビア＆DVD！ 大人気声優の初めて見せる姿・豊田萌絵の撮り下ろしに、話題のドラマ出演中・水崎綾女の圧巻の色気も必見！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】後藤真桜写真集「170cmの完成形。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月18日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】後藤真桜写真集「170cmの完成形。」©佐藤裕之／集英社

＜特集情報＞

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明暗くっきり！日本人メジャーリーガー13人「シーズン序盤戦」通信簿！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！