アストン・ビラがEL初制覇! 30年ぶりの主要タイトルに…鈴木唯人を欠くフライブルクは初の欧州制覇ならず
[5.20 EL決勝 フライブルク 0-3 アストン・ビラ]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は20日に決勝を行った。日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)はアストン・ビラ(イングランド)と対戦し、0-3で敗戦。鈴木は3日のブンデスリーガ第32節ボルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し、この試合は目バー外となった。回復の見込みは立っており、北中米ワールドカップメンバーには選出されている。
立ち上がりはフライブルクがハイプレスで押し込み、ボール奪取から前線に運ぶ形を狙った。一方、アストン・ビラはMFユーリ・ティーレマンスやMFオリー・ワトキンスが中盤でボールを落ち着かせ、ペースを掌握していった。
試合が動いたのは前半41分。アストン・ビラは左CKでショートコーナーからクロスを上げると、最後はティーレマンスが豪快な右足ダイレクトを叩き込んで先制に成功する。さらに前半アディショナルタイム3分過ぎ、PA手前でパスを受けたMFエミリアーノ・ブエンディアが左足シュートを決め、2-0とした。
前半はそのまま折り返し、アストン・ビラは2-0とリード。さらに後半13分にはダメを押す。ブエンディアがPA左からグラウンダーのクロスを上げると、ニアサイドのMFモーガン・ロジャーズが押し込み、3点差とした。
一矢報いたいフライブルクだったが、そのまま無得点で試合終了。クラブ創設122年で初の欧州制覇にはならなかった。3-0で勝利したアストン・ビラは、1995-96シーズンのカップ戦タイトルから30年ぶりの主要タイトルとなり、欧州大会では81-82シーズンのヨーロピアンカップ(UEFAチャンピオンズカップ)以来の優勝となった。
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は20日に決勝を行った。日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)はアストン・ビラ(イングランド)と対戦し、0-3で敗戦。鈴木は3日のブンデスリーガ第32節ボルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し、この試合は目バー外となった。回復の見込みは立っており、北中米ワールドカップメンバーには選出されている。
試合が動いたのは前半41分。アストン・ビラは左CKでショートコーナーからクロスを上げると、最後はティーレマンスが豪快な右足ダイレクトを叩き込んで先制に成功する。さらに前半アディショナルタイム3分過ぎ、PA手前でパスを受けたMFエミリアーノ・ブエンディアが左足シュートを決め、2-0とした。
前半はそのまま折り返し、アストン・ビラは2-0とリード。さらに後半13分にはダメを押す。ブエンディアがPA左からグラウンダーのクロスを上げると、ニアサイドのMFモーガン・ロジャーズが押し込み、3点差とした。
一矢報いたいフライブルクだったが、そのまま無得点で試合終了。クラブ創設122年で初の欧州制覇にはならなかった。3-0で勝利したアストン・ビラは、1995-96シーズンのカップ戦タイトルから30年ぶりの主要タイトルとなり、欧州大会では81-82シーズンのヨーロピアンカップ(UEFAチャンピオンズカップ)以来の優勝となった。