「広島３−４ＤｅＮＡ」（２０日、マツダスタジアム）

広島・佐々木泰内野手（２３）の感情が爆発した。２−３の六回２死二塁から一時同点の適時三塁打。攻撃陣は３点ビハインドから試合を振り出しに戻し意地を見せた。チームは終盤に勝ち越されての敗戦で連勝は２でストップ。２１日に今季初となる２カード連続勝ち越しを懸けた一戦に臨む。

ライナーの打球が一塁線を抜けていくと「よっしゃー！」と叫んだ。三塁ベースに頭から滑り込むと、ヘルメットが飛ぶほどに強く地面をたたいた。期待は重圧に変わり、苦しみを味わった。２軍降格を経て、悔しさを糧に奏でた快音。佐々木は「気合で打ちました。それしかありません！」と言った。敗戦の中に鯉党の心を震わせる一打があった。

３点ビハインドから盛り返した。五回は２死一、二塁から菊池が右前への適時打。さらに次打者・小園も右前適時打で続いて２点を返した。菊池は「食らいついてなんとか点につながって良かった」と振り返り、小園は「あまり打てていなかったので、なんとか続くことができて良かった」と語った。上位打線の適時打から反撃ムードは一気に高まった。

その後、１点差の六回２死二塁で打席には佐々木。剛球右腕・ルイーズが高めに投じた１５１キロ直球を振り抜くと、打球は一塁線を破り、同点の適時三塁打となった。「形どうのこうのよりかは、もう本当にピッチャーと勝負できた」とコメント。塁上での感情爆発には「毎日毎日、悔しい思いをしてるので、自然と出たのかなとは思います」と語った。

佐々木は開幕４番を託されながらも、不振が続き、打率・１８０で５日に１軍登録を抹消された。「打席内で考え過ぎていることがあった」と反省し、ファームでは「まずはしっかりピッチャーに入っていくこと」を意識して汗を流してきた。

１９日から１軍に再昇格し、即スタメン起用されるも３打数無安打。試合後には新井監督から「ピッチャーと１対１での勝負ができてない。あそこは戦う場所だから」と指摘された。この日は五回に中前打も放って、マルチ安打とし「モヤモヤしていたのが、逆に吹っ切れた。ピッチャーとの勝負っていうところを忘れていたのかなって思った。今日はそこだけを意識して『絶対に打つ』っていう気持ちだけを持って、打席に入りました」と汗を拭った。

チームは八回に勝ち越されて敗戦。佐々木は九回の打席で凡退し、唇をかみしめた。「たくさん迷惑をかけてしまっていたので挽回できるように」。試合後は引き締まった表情でロッカールームに下がっていった。