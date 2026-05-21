デビュー15周年人気グラドル、ニット姿で抜群プロポーション全開！ ネット絶賛
グラビアアイドル、タレントなどとして活躍中の岸明日香が、21日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】デビュー15周年人気グラドルが「スタイル抜群」 “過去最大露出”の写真集カット（4枚）
今月11日には35歳の誕生日を迎えた岸。22日には、デビュー15周年を記念した5年ぶりのグラビア写真集『Trajectory』（ワニブックス）を発売する。
そんな彼女が「久々のこのあと、どうする？ @weekly_spa_ #週刊SPA表紙巻頭」と投稿したのは、19日に発売した『SPA！』（扶桑社）最新号の撮影姿。水着姿などで魅せた。ファンからは「可愛すぎる」「最高です」「女神様」などの声が相次いでいる。
引用：「岸明日香」Instagram（@aspoo02）
【写真】デビュー15周年人気グラドルが「スタイル抜群」 “過去最大露出”の写真集カット（4枚）
今月11日には35歳の誕生日を迎えた岸。22日には、デビュー15周年を記念した5年ぶりのグラビア写真集『Trajectory』（ワニブックス）を発売する。
そんな彼女が「久々のこのあと、どうする？ @weekly_spa_ #週刊SPA表紙巻頭」と投稿したのは、19日に発売した『SPA！』（扶桑社）最新号の撮影姿。水着姿などで魅せた。ファンからは「可愛すぎる」「最高です」「女神様」などの声が相次いでいる。
引用：「岸明日香」Instagram（@aspoo02）