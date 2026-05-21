岸明日香、ソロショット　※「岸明日香」Instagram

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　グラビアアイドル、タレントなどとして活躍中の岸明日香が、21日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

【写真】デビュー15周年人気グラドルが「スタイル抜群」　“過去最大露出”の写真集カット（4枚）

　今月11日には35歳の誕生日を迎えた岸。22日には、デビュー15周年を記念した5年ぶりのグラビア写真集『Trajectory』（ワニブックス）を発売する。

　そんな彼女が「久々のこのあと、どうする？　@weekly_spa_ 　#週刊SPA表紙巻頭」と投稿したのは、19日に発売した『SPA！』（扶桑社）最新号の撮影姿。水着姿などで魅せた。ファンからは「可愛すぎる」「最高です」「女神様」などの声が相次いでいる。

引用：「岸明日香」Instagram（@aspoo02）