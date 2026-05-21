『102回目のプロポーズ』“達郎”武田鉄矢「僕は死にません…」名ゼリフ再び！視聴者びっくり「予想外」「令和の時代に聞けた！」
唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第7話が20日に放送され、『101回目のプロポーズ』の名ゼリフを武田鉄矢演じる達郎が自ら再現すると、ネット上には「まさか言ってくれるとは」「予想外」「令和の時代に聞けた！」などの反響が集まった。
【写真】太陽（せいや）に過去を打ち明ける達郎（武田鉄矢）『102回目のプロポーズ』第7話より
元気を取り戻し、光（唐田）に再びアタックし始める太陽（せいや）。その矢先、何者かによって仕組まれた音（伊藤）と社長令嬢の熱愛記事が報じられる。根も葉もない記事の内容に光の婚約者でもある音は困惑。光自身も衝撃を受ける。
そんな中、体調が急変した音は自ら救急車を呼び病院へ。検査を受けた音は医師から、すい臓ガンで余命3ヶ月であることを宣告された。
一方、婚約者と音信不通になったことで、悲しみに打ちひしがれる光。父・達郎は優しい言葉で、なんとか娘の光を慰めようとする。
その後、太陽は達郎と酒を酌み交わす。達郎は光と音の婚約が破談になることを伝えた上で、太陽に「光を愛する覚悟はあるかね？」と問いかける。続けて達郎は、亡くなった妻・薫（浅野温子）との劇的な恋について、太陽に打ち明けるのだった…。
達郎が、自らトラックの前に飛び出したエピソードについて語り、当時を振り返りながら涙をこらえて「僕は死にません…僕は死にません…あなたが好きだから！」と『101回目のプロポーズ』の名ゼリフを太陽の前で再現すると、ネット上には「でたーーー！！まさか言ってくれるとは」「自己再現をするとは予想外」といった声や「ご本人再現きた」「武田鉄矢の名言セルフオマージュきた」「あの名ゼリフがこの令和の時代に聞けた！」などの反響が寄せられていた。
【写真】太陽（せいや）に過去を打ち明ける達郎（武田鉄矢）『102回目のプロポーズ』第7話より
元気を取り戻し、光（唐田）に再びアタックし始める太陽（せいや）。その矢先、何者かによって仕組まれた音（伊藤）と社長令嬢の熱愛記事が報じられる。根も葉もない記事の内容に光の婚約者でもある音は困惑。光自身も衝撃を受ける。
一方、婚約者と音信不通になったことで、悲しみに打ちひしがれる光。父・達郎は優しい言葉で、なんとか娘の光を慰めようとする。
その後、太陽は達郎と酒を酌み交わす。達郎は光と音の婚約が破談になることを伝えた上で、太陽に「光を愛する覚悟はあるかね？」と問いかける。続けて達郎は、亡くなった妻・薫（浅野温子）との劇的な恋について、太陽に打ち明けるのだった…。
達郎が、自らトラックの前に飛び出したエピソードについて語り、当時を振り返りながら涙をこらえて「僕は死にません…僕は死にません…あなたが好きだから！」と『101回目のプロポーズ』の名ゼリフを太陽の前で再現すると、ネット上には「でたーーー！！まさか言ってくれるとは」「自己再現をするとは予想外」といった声や「ご本人再現きた」「武田鉄矢の名言セルフオマージュきた」「あの名ゼリフがこの令和の時代に聞けた！」などの反響が寄せられていた。