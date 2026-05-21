吉本新喜劇美女、髪バッサリニューヘアに反響「お美しい」「可愛い」
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗が21日にInstagramを更新し、ヘアカットをしたことを報告。チャーミングなニューヘアに反響が寄せられている。
【写真】金原早苗、ニューヘアでおすましピースする姿がかわいい
金原早苗は1987年3月19日生まれの39歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出場したことも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。
そんな金原が「金原早苗髪の毛を切る」と報告し、ピースサインなどポーズを決めているショットを公開。元々ショートヘアがトレードマークながら、スッキリしたレイヤーボブになっている金原の姿に、コメント欄には「お美しい」「可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「金原早苗」Instagram（@kiiiiin37）
【写真】金原早苗、ニューヘアでおすましピースする姿がかわいい
金原早苗は1987年3月19日生まれの39歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出場したことも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。
そんな金原が「金原早苗髪の毛を切る」と報告し、ピースサインなどポーズを決めているショットを公開。元々ショートヘアがトレードマークながら、スッキリしたレイヤーボブになっている金原の姿に、コメント欄には「お美しい」「可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「金原早苗」Instagram（@kiiiiin37）