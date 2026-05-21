チームはパドレスに完勝

米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地パドレス戦に5-4で勝利し、首位に再浮上した。「3番・一塁」で先発したフレディ・フリーマン内野手は2本塁打を含む4打数2安打3打点の大暴れでチームの勝利に貢献した。2本目のHR後にはネット越しに父親と喜びを分かち合う姿が公開され、米ファンから感動の声が上がっている。

6回の同点弾の後に、心温まる親子のシーンが待っていた。ヘルメットとバッティンググローブ姿のフリーマンが、ダグアウト横の防球ネット越しに、観戦に訪れていた父・フレッドさんと満面の笑みでハイタッチを交わしている。息子の活躍に、父親も誇らしげな笑顔を浮かべていた。

ドジャース公式インスタグラムは「2本目のホームランを打って、その後、父親とハイタッチをした」と涙を浮かべる絵文字を添えて実際の画像を公開。現地のファンからは、愛にあふれた光景に多数のコメントが書き込まれた。

「最高の息子が、最高の父親を笑顔に！ 心温まる父と息子のひととき！」

「なんて素晴らしい息子なんだ！ お父さんもきっとすごく誇りに思っているだろう！ よくやったフレディ！」

「お父さんとのハイタッチは可愛くて、とてもほっこりした」

「フレディのお父さんが来たら、打線も一緒に活気づいたね」

「フレディは体調があまり良くないと聞いたけど、それでもホームランを打っている。ワォ！」

「フレディのお父さん、毎試合に来てくれないかな」

「フリーマンはいつもチームを救ってくれる」

フリーマンは試合前まで、16打数無安打と不振にあえいでいたが、父親の目の前でこれ以上ない復活劇を見せた。



（THE ANSWER編集部）