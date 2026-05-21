◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・２４００メートル）１週前追い切り＝５月２０日、栗東トレセン

第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）の１週前追い切りが２０日、東西トレセンで行われ、皐月賞馬ロブチェンが栗東・ＣＷコースで順調ぶりをアピールした。

落ち着き払っていた。ロブチェンはハッコウイチウ（４歳１勝クラス）を４馬身半追走する形でスタート。道中は程よい気合乗りで進んでいき、直線に向いてギアを上げると手応えで併走馬を圧倒した。時計は７ハロン９６秒０（６ハロン８０秒０）―１１秒２。余力を残しつつ２馬身のリードを保ってゴール板を駆け抜けた。

２週連続で手綱を執った松山は「最後もしっかりやれば時計も詰められそうだったし、反応も良かった」と明るい表情。先週は坂路で５５秒０―１２秒７と軽めの調整をこなし、前走同様に１週前からＣＷコースに入れて負荷を強めた。「今週は長めからしっかりやりたかった。コースが違うので比較できないけど、坂路よりＣＷコースの方がいい動きをしますね」と予定通りの調整にうなずいた。

１分５６秒５のレースレコードで逃げ切ったクラシック１冠目。２４００メートルは未知の領域だが「距離は皐月賞の感じだと大丈夫そうですね」と主戦が言えば、「前回はあの競馬で脚がたまっていた。周りの馬に左右されることなく自分の走りに集中できるので、崩れるイメージはあまりない」と杉山晴調教師は力を込める。両者とも信頼は揺るがない。このひと追いで状態をもう一段階上げ、決戦の地へと乗り込む。（山本 理貴）