5月16日、北海道大学学術交流会館小講堂（札幌市）にて、台湾駐日本代表処台湾文化センター主催「台湾文化センター 台湾映画上映会 2026」の第1回上映会が開催された。上映された作品は、ワン・トン監督『海をみつめる日』（1983年／台湾語版）。上映後には本上映会のキュレーターを務めるリム・カーワイ監督と、台湾文学研究者で同志社大学准教授の唐邕芸氏によるトークイベントが行われた。

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リム・カーワイ監督（左）と唐邕芸氏 ©台湾映画上映会2026

『海をみつめる日』

白梅（ルー・シャオフェン）は14歳で養父に妓楼に売られた。未来への希望を失い日々を過ごす中、かつての妹分が母となり、しあわせに暮らす姿に憧れを抱き、自分も誠実で気立てのよい客を見つけ、子どもを産み母になることを決意する。

監督： ワン・トン／出演：ルー・シャオフェン、 マー・ルーフォン、 スー・ミンミン、イン・イン／1983年／100分／台湾／©Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.

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リム・カーワイ（以下、リム） まず唐邕芸先生に、本作を観た率直なご感想からお伺いしたいと思います。

唐邕芸（以下、唐） 原作者である黄春明の小説はこれまでに何度も読んでいたのですが、この1983年制作の映画版を観るのは今回が初めてでした。あの時代の台湾の空気感や、今や大御所となった俳優たちの若々しい姿をスクリーンで見られたことに深く感動しました。

リム 近年、日本でもワン・トン監督作品の上映機会が増えています。『村と爆弾』『バナナパラダイス』『無言の丘』といった“台湾近代史三部作”や『赤い柿』などが紹介されてきましたが、その中でもこの『海をみつめる日』の上映は非常に貴重な機会となりました。本作の原作・脚本を手がけた黄春明さんは、台湾を代表する郷土文学作家として知られています。彼が牽引した「台湾郷土文学」とはどのようなものだったのでしょうか。

現在の台湾社会そのものを描こうとした台湾郷土文学

唐 黄春明は台湾郷土文学を代表する作家であり、当時の彼の作品群は、主に台湾の農村や、現実社会で懸命に生きる庶民の泥臭い生活をありのままに描いていました。その後は都市の生活を描き、さらに児童文学にも尽力して、故郷の宜蘭（イーラン）で子どものための劇場を作るなど、現在も幅広い活動を続けています。

リム 黄春明さんは91歳になられますが、今もお元気ですよね。

唐 1950年代の戦後台湾では、大陸から渡ってきた人々による、失った故郷を懐かしむ「懐郷（かいきょう）文学」が多く書かれていました。また60年代になると、西洋文学の強い影響を受けた「モダニズム文学」が登場します。しかし60年代後半になると、「そうした文学は現実の台湾社会とかけ離れている」と感じる作家たちが現れました。「自分たちは今どんな土地で生活し、何に悩み、何に感動し、どんな問題を抱えているのか――。自分たちが生きる“現在の台湾社会”そのものを描こう」とした運動こそが、台湾郷土文学だったのです。これは当時の体制派からは社会主義的だとレッテルを貼られ、政治的な論争に巻き込まれることもありましたが、自分たちの現実を見つめたいという庶民の強い欲望に支えられていきました。

「なぜそんなに汚いものを見る目で私を見るの？」

リム まさにその現実の社会、そして庶民の姿がこの映画にも色濃く反映されていますね。僕が非常に印象的だったのは、ルー・シャオフェンさん演じる主人公の白梅が娼婦という過酷な境遇にありながら、映画の目線が差別的ではなく、一人の人間として対等に描かれている点です。なによりも彼女が強い意志を持って、自分の人生を主体的に切り開いていこうとする女性像が新鮮でした。

唐 ええ。白梅は幼い頃に養父によって妓楼に売られ、未来への希望を失った日々を過ごしていました。原作も映画も、過酷な運命の中で、彼女が自分自身と人間としての尊厳を取り戻そうとする闘いを描いています。だからこそ、映画も彼女に対して対等で温かい目線を注いでいるのです。しかし、だからといって彼女が社会の差別から自由だったわけではありません。劇中でも、養父の葬儀への参列を拒まれたり、列車の中でかつての客から嫌がらせを受けたりする場面が生々しく描写されており、彼女が置かれていた立場の厳しさを理解することができます。

リム 彼女が実家に戻った際、家族から受ける冷遇は非常にリアルで残酷でした。義兄妹のあまりの仕打ちに白梅は、「私の犠牲で兄妹は大学へ行き、家まで建ったのに、なぜそんなに汚いものを見る目で私を見るの？」と言って泣きます。映画では家族の冷たさがより強調されていたように感じます。

人生をやり直すためのたった一つの希望

唐 原作でも彼女の犠牲のおかげで実家の家計が潤い、兄弟が大学へ行けたという背景は語られますが、映画ではさらに視覚的に、より残酷に描かれています。帰ってきた白梅に対して、お兄さんやそのお嫁さんは、彼女と同じ空間に座ることすら嫌がり、赤ちゃんを触らせることも拒んで、さっさと荷物をまとめて出て行ってしまいます。

映画がここまで家族の利己的な差別をはっきりと描いたことで、白梅がどれほど深い孤独の中にいたのか、そしてなぜ彼女が「自分の子ども」という無条件の家族を求め、実家ではなく「自分自身の本当の家」を築こうとしたのかが、観客により強く伝わる構造になっています。

リム 彼女はかつての妹分が母となり幸せに暮らす姿を見て、「自分も子どもを産んで母になる」と決意します。当時の台湾社会において、未婚の女性が子どもを産んで母になるということは、どれほど大きな意味、あるいは困難があったのでしょうか。

唐 小説が発表された1967年当時、未婚の母に対して向けられる視線は非常に厳しいものがあったと思います。劇中でも、実の母親が彼女の身を激しく心配する描写がありました。しかし、白梅にとっては、自分の子どもを持つことこそが、人生をやり直すためのたった一つの希望だったのです。そこからの彼女は主体性を持って、どんどん行動していきます。

台湾の運命そのもの

リム 映画のラストについてですが、彼女は無事に男の子を出産した後、かつて自分が働いていた港町（漁村）へ再び戻り、子どもの父親である男に会いに行こうと列車に乗るところで物語は終わります。実家の村の人々があれほど優しく迎えてくれたのだから、そのまま村でみんなで育てれば十分に幸せになれるはずなのに、なぜわざわざ過去の場所に、男を頼るかのように戻るのか。ここが少し議論の分かれるところだと思いますが、先生はどう捉えていますか？

唐 実は私も、原作を読んだ時も映画を観た時も、「なぜ今さら戻る必要があるの？」と少し疑問に思いました（笑）。村のコミュニティで温かく育てる方がよっぽど安泰に見えますよね。しかし、ワン・トン監督の解釈によると、彼女は子どもを産んだことで「母親」としての絶対的な自信と人間としてのアイデンティティを確立した。だからこそ、自分の過去を知っている人々に会うことをもう「恥」だとは思わない。卑屈になることなく、かつて自分と温かく接してくれたあの男性の元へ、一人の対等な人間として、そして家族を築くために会いに行くのだ、という非常に前向きな自立のプロセスとして描いているそうです。

もう一つの解釈として、文学研究の視点からは、白梅の姿は「台湾の運命」そのものと重ね合わされているという説もあります。彼女の故郷は山奥（九份）ですが、タイトルは『海をみつめる日』です。台湾という海に囲まれた島国において、過酷な歴史や運命に翻弄されながらも、広い海に向かって、未来に向かって堂々と自立して生きていく。広い海、自由、そして未来への解放というイメージが、あのラストには託されているのだと思います。

自由と未来を象徴する「海」

リム 「海」というキーワードが、彼女の、そして台湾の自由と未来を象徴しているわけですね。本作のセリフは全編が美しい台湾語（台語）で語られており、当時の台湾のリアルな息遣いがそのまま伝わってくる名作です。最後に、唐先生から台湾映画の魅力についてお聞かせください。

唐 台湾映画の大きな魅力は、歴史や政治、社会の現実と常に密接に結びつきながら、人々の生の営みを深く見つめている点にあります。時に重く感じられるテーマであっても、映画を通して私たちは台湾の人々が何を思い、何に悩み、何に喜び、どんな悲しみを抱えて生きてきたのかを追体験することができます。今回の「台湾映画上映会2026」では、歴史や社会を真摯に見つめた素晴らしい作品が数多く上映されます。ぜひ多様で深い台湾映画の世界を楽しんで、彼らの心に触れてみてください。

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）