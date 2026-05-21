〈なぜ、角上魚類は「海なし県」にばかり出店しているのか 「サカナ離れ」の時代に絶好調を続ける納得のカラクリ〉から続く

圧倒的な品揃えの売り場、昔ながらの対面販売、広すぎるバックヤード--大手スーパーが効率化の名のもとに手放してきたものを、ことごとく残してきた「角上魚類」。魚離れと言われる時代にあって業績は絶好調だ。

【こりゃスゴい】角上魚類で大晦日にバカ売れする「意外な商品」

大晦日には深夜から大混雑し、10万本以上のエビ天を売り上げ、熱心なファンからはオープン用の土地の情報とともに「近くにオープンして！」と懇願されることもあるという同チェーンの強さの正体に迫る。



「魚離れ」の時代にありながら、好調な業績を続ける角上魚類（プレスリリースより）

大晦日には深夜3時から大賑わい 「魚離れ」も何のその

2025年の大晦日。街がまだ寝静まっているこの日、1年で最も賑わう店がある。鮮魚専門のチェーン店「角上魚類」だ。深夜3時にもかかわらず、店が開くと待ち侘びていた客が続々と流れ込み、一気に店内は「山手線の通勤ラッシュ並み」に人がひしめき合う。お目当ては、お正月用の刺身や蟹だ。また、年越しそばのお供に、全長20cm超の「ジャンボエビ天ぷら」を求める人も絶えず、この日だけで約12万本が売れた。

角上魚類ホールディングス株式会社の鶴見雄一さん（経営企画本部 本部長）によると、大晦日の深夜営業は毎年恒例で通常の日曜日の約10倍と圧倒的な金額を稼ぐ。文字通り、1年の総決算を迎える日なのだ。

店内に並ぶのは、丸魚（加工される前の1匹丸ごとの状態）・刺身・寿司・惣菜など、すべてが魚関連の商品だ。日用品や他の生鮮食品は販売していないにもかかわらず、同社は1976年の創業から50年にわたり、ほぼ増収増益を続けている。なお、直近5年では、売上高が約30%も伸長しているから驚きだ。

なぜ、魚しか売らない店が、ここまで顧客の支持を集めているのだろうか。

スーパーが「捨てた」ものを、強みに変えた売り場

角上魚類の特長は、何と言っても売り場の広さだ。大手GMS（総合スーパー）の鮮魚売り場の横幅は、大抵100〜120尺（約30〜36メートル）ほど。これに比べ、同社はその約4倍にあたる400尺前後（約120メートル）の棚を設けている。

陳列棚には、丸魚や店内加工の商品だけで、600種類前後が並んでいる。また、普通のスーパーマーケット（以下、スーパー）では見たことのない魚も、当たり前に売り場へ並んでいるのだ。

「コアなお客様は、初めて目にする魚があるとすぐ買っていかれるんです。『何これ、見たことないんだけど』って」

常務取締役の吉田努さん（商品企画本部 本部長）は、うれしそうに語る。確かに、筆者が店を訪れた際も、特に賑わっていたのは丸魚と刺身のコーナーだった。反対に、馴染みのある干物や冷凍品のワゴンで立ち止まっている人は、ほとんど見かけなかった。

広い売り場があれば、豊富な品揃えを実現できる。一般的なスーパーが合理化を求めて「売れる分だけ、管理できる量だけ」と棚を縮小してきた一方、同社は逆張りの戦略で「ここに来れば食べたい魚が見つかる」という期待感を醸成しているのだろう。事実、普段の買い物で銀鮭の切り身や鯵の干物ばかりを見ている筆者は、見たことのない魚介類を前に目移りし、店内を3周はしたと思う。

この魅力的な売り場を支えているのが、同社の目玉である「対面販売」だ。丸魚のコーナーにはカウンター越しにスタッフが立ち、客の要望に応じてその場で魚を捌いてくれる。三枚おろしや切り身、ぶつ切り。希望すれば、アラも持ち帰れる。もちろん、加工費用は無料だ。実際に、家族連れの来店客が「半身は刺身で。残りの半身は汁物にしたいから、ぶつ切りで」と細かく希望を伝えていた。

この「対面販売」を維持するには、魚を捌くための広いバックヤードが必要になる。昨今、多くのスーパーでは売り場面積の拡大や人件費の削減を目的に、加工作業の外注化を進めている。だが、同社では売り場とバックヤードをほぼ同等の面積で確保し、自社加工を続けている。一見すると非合理的に見える選択だが、その場で調理されるシズル感が、顧客の体験価値を高めているのは想像に難くない。

また、各店舗には「親切係」と呼ばれる黄色い帽子を被ったスタッフがおり、旬の魚の食べ方や調理方法を教えてくれる。ただ売るのではなく、「美味しく食べてもらうところまで」提案するのが、角上魚類のスタイルだ。

チラシは「ほとんど使わない」「安売りもしない」それでもなぜ、多くの客が来店？

2026年、同社は埼玉県内で狭山店をすでにオープンしており、鶴ヶ島店も新規出店する見込みだ。そこで気になったのが、販促施策である。来店客の誘引やセールの告知など、定期的に販促チラシを打っているのだろう--と思いきや、既存店には意外にもほとんど活用しないそうだ。

「店で売ってる寿司が1500円だとして、チラシに『1500円』と書いても安いとは思われませんよね。でも、食べてもらったら『この美味しさでこの価格は安い』と感じてもらえます。当社が値付けで意識しているのは、『安売り』ではなく品質に合わせた『値ごろ感』なので、チラシは使いません」（吉田さん）

新規客が来店するきっかけの多くは、既存客による口コミだ。店に足を運び、「値段以上の美味しさ」を感じてくれた方が周囲に勧め、次のお客を連れてくる。あえて挙げるなら、同社の販促活動は「対面販売」と、来てくれたお客さんにPOPや声かけでおすすめ商品を伝えること。来店してもらってからが本番なのだ。

その結果として、競合を寄せつけないほどの圧倒的なリピート率が生まれている。例えば、近隣に新しいスーパーができると、一時的に数パーセントの客が離れることがある。だが、3カ月から半年も経つと、客数も売上も全部もとに戻るのだそうだ。

「近くのスーパーで肉と野菜を買ったあと、最後にうちで魚を買う。そういうルーティンができているみたいです。なので、近隣に他社のスーパーがあるかないかという点は、恐らく当社の出店基準にはありません」（鶴見さん）

ここまで運営体制について話を聞いてきたが、1つの疑問が頭に浮かんだ。品質管理の難しい鮮魚を大量に扱い、対面販売を継続し、売り場と同じ面積のバックヤードを保有する。どれもコスト増につながる要素だが、なぜ増収増益を続けられているのか、という点だ。

角上魚類には「収益目標」より重視されているものがある

「優先すべきは、効率よりもまず効果です。でも、利益が出なければ会社として続けられない。そこで、商品や売り場に関わらないコストを、できるだけ下げるよう努力しています」（吉田さん）

店内の什器や備品、販促チラシなど、お客さんに直接関わらない「見えないコスト」は、徹底的に下げる。一方で、豊富な品揃えや対面販売の人員・バックヤードなど、お客さんに価値を感じてもらえる部分は、一切省かない方針なのだ。

「これまで経営のトップから、収益に関する目標を言われた記憶はありません。ただただ『お客様に喜んでいただきなさい』と、それだけです」（鶴見さん）

同社には、「店舗運営原則」と呼ばれるものがある。それは、創業時から変わらない「四つのよいか」だ。「鮮度はよいか、値段はよいか、配列はよいか、態度はよいか」--社員は数値目標ではなく、この問いに答えることが求められる。この言葉に、角上魚類の経営哲学が凝縮されている気がした。

破竹の勢いで躍進する同社だが、現状に甘んじることなく、今まさに新たな挑戦を始めている。それは、2025年春から開始した外販事業だ。自社製品の「魚漬け」などをECサイト・大手通販サイトで販売するほか、広島県や和歌山県のGMS・スーパーでも取り扱いが始まっている。

新潟市場の魚を届けるには、鮮度を保つ上で、地理的な制約が避けられない。そこで、自社製品を通じて、より多くの人に届けようというのが次なる戦略だ。「日本海まるごとやってきた」という同社のキャッチコピーは、地域の壁を超え、全国へと広がりを見せている。

「出店して」店舗用地の空きを教えてくれる熱心なファンも

角上魚類には、「家の近くに出店してほしい」というメッセージが、毎日のように届く。なかには、「あの工場が空くから、その跡地はどうか」と具体的な物件情報まで送ってくる一般客もいるそうだ。

「魚離れではなく、売る側がなくなっているだけ」--鶴見さんの言葉が耳に蘇ってくる。消費者が魚を求める気持ちは、決して消えてはいなかった。

圧倒的な品揃え、昔ながらの対面販売、加工を行うバックヤードの人員--。一般的なスーパーが「非合理的」と判断し、手放してきたものを、角上魚類は丸ごと「強み」に変えてきた。効率を追い求める時代に、その逆を走り続けてきた鮮魚店は、今や唯一無二の存在感を放っている。

（弓橋 紗耶）