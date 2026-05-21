AIの進歩などによって「常識」や「正解」が変化し、パラダイム・シフトが起きつつある。そんな激動の時代を生き抜くこれからのビジネスパーソンに必要なのは、「人文科学」の知見である。

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そう指摘するのは、ベストセラー『人生の経営戦略』などの著者である山口周氏と、株式会社COTENのCEOであり、「歴史を面白く学ぶコテンラジオ」MCの深井龍之介氏だ。なぜ、哲学や歴史を学ぶことが重要なのか？

ここでは2人の著書『人文知は武器になる』（文春新書）より一部を抜粋して、欧米と日本の教育システムの違いについての対談をお届けする。（全3回の1回目）

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未来について考えるには

山口 ヨーロッパでは、リーダーは幅広い知識を身につけておくべきだということで、帝王学として人文知を若いときから学びます。フランスのバカロレア（大学入学資格）では、文系理系問わず哲学や歴史が必須科目になっていますね。また、グランゼコールというエリート養成学校に合格するための受験参考書を翻訳した『グランゼコールの教科書 フランスのエリートが習得する最高峰の知性』（ジャン＝フランソワ・ブラウンスタン、ベルナール・ファン著、木村高子ほか訳、プレジデント社）は、800ページを超える鈍器本で、内容のほぼ3分の2は歴史が占めています。

というのも、「哲学」とか「科学」とか「文学」といった科目に分かれていても、それぞれのディシプリン（学問分野）の中には、必ず哲学史や科学史や文学史、つまり「歴史」が入ってくる。それは過去からの流れを知らなければ、いま起きていることを深く理解することはできないし、未来について考えることもできない、ということですよね。



写真はイメージ ©︎AFLO

深井 僕がよく言っているのは、社会には絶対的法則というものは存在しないんだけれども、「明らかな傾向」は存在しているということです。ひとくちに「傾向」といっても、いろんな種類があって、数か月単位で繰り返す短期的傾向から、10年単位、100年単位での傾向もある。そういう傾向みたいなものは、IQが高ければわかるというものではなくて、歴史や哲学などの人文知を学んでいないとわかりません。

すべての学問に関わる土台

山口 イギリスでは、オックスフォード大学の看板学部、代表的な学位コースはPPE（Philosophy, Politics and Economics）といって、哲学・政治学・経済学という三つの分野を並行して学ぶことで人間や社会を深く理解することをめざすプログラムになっている。PPEはデビッド・キャメロンやリシ・スナクなどの英首相をはじめ、多くのリーダーを輩出しています。

PPEは、日本の大学でいうと政治経済学部が近いのかもしれませんが、そこに哲学は入っていません。政治と経済というプラグマティックな（実用的な）領域に、コンセプチュアルな（概念的な）哲学が入ってくるのは、日本人の感覚だと違和感があるかもしれないですね。しかし、オックスフォードの考え方は、政治とその根本にある法律のコンセプトは哲学を源流とするというもので、根源まで遡って理解をしようとすると、哲学が必要となる。また経済というのは人間の行動と深く関わるものなので、人間理解という意味でも哲学は必要であるということです。

すると、そこにはおのずと歴史という要素が入ってきます。なぜなら、哲学は「人間は、どのように人間や社会について考えてきたか」という思考の歴史的な蓄積の上に成り立っている学問だからです。そう考えると、歴史やリベラルアーツは、すべての学問に関わる土台ということですよね。そして、フランスもイギリスも、エリートは必ずリベラルアーツを学んでいる。

深井 「アメリカでは実学重視の傾向が強くて、リベラルアーツや歴史は軽んじられているんじゃないか」と思われがちですけれど、それって誤解ですよね。

山口 アメリカを代表する大学はどこかと聞かれたら、日本人の誰もが「ハーバード大学」と答えると思います。世界大学ランキングのトップ10に入り続けている屈指の名門大学で、ビジネス・スクールやロー・スクール、よくドラマの舞台になるメディカル・スクールといった大学院があることは知られていますね。ところが、「ハーバード大学に何学部があるのか」と問われたら、知らない人のほうが多いでしょう。

ハーバード大学にあるのは、実はリベラルアーツ学部のみで、経営・法律・医学などの専門分野は大学院で学びます。専門性を身につけるためには、ベースとして文理融合の多分野にわたる知識が必要で、社会のリーダー候補、いわゆるエリートと呼ばれる人たちは、専門性だけに偏らない、幅広い知識や視野を持たなければならないという思想がある。それをかたちにした教育システムになっているわけですよね。

哲学史はトーナメント戦

深井 周さんのおっしゃる通り、欧米のエリートは歴史をよく勉強していると言われますが、僕もその通りだと思います。少なくとも日本人と比べれば、その勉強量と視野の広さは比較になりません。しかし、あえて指摘すると、それでさえもアジアに対する視点はまだまだ十分ではないと感じています。そこまで彼らに要求するのはやりすぎかもしれませんが、それは世界の諸問題として現れてきてるんじゃないかと思います。

ただ、この原因は単なる勉強不足ではなく、欧米の勉強の仕方が偏重していることにあります。だからこそ、欧米エリートの姿勢を手本にしながらも、彼らをそのまま理想形として模倣すればいいわけではない。これからの時代、アジアを含む多様な原理で動く人間への理解を深めていくことは、欧米エリートにとっても、そして僕たち自身にとっても、避けては通れない課題だと思っています。

山口 本物の中華思想を持っているのは、実は中国よりもアメリカだと。

深井 そう言えるかもしれないですね。逆に中国はアメリカのことを研究していると思います。アメリカ人って他国の言語を学ぶ人は多くないですよね。でも逆はたくさんいるわけじゃないですか。それはすごく影響してると思っています。

山口 わかっていないというのは、年号とか出来事とか形式知的な情報は知っていても、その国の人のものの見方、考え方までは理解ができていないということですよね。歴史を学ぶことは、「自分たちとは違う見方で世界を見ている人たちがいるんだ」ということを知る、つまり多様性の本質を理解することにつながりますよね。儒教の考え方にしたって、キリスト教とはまったく違いますからね。

深井 そういうことです。歴史を学ぶというのは、歴史年表を暗記していたり、たとえば「徳川家康のことにめっちゃ詳しい」ということではないんです。日本史だけではなく、できれば世界史、いろんな国や地域のことを知っておくことが重要なんですよね。

複数の視点を獲得することが人文知だと冒頭で話しましたが、自分が正解だと信じてきたものが、時代やエリアや環境によってバンバン変わっていくということは、歴史的な視点を持たないとたぶんわからない。同じ組織のなかで長く働いていると、組織の従来の勝利条件や環境にフォーカスしがちだけど、歴史を勉強すると「勝利条件や正解ってすごく移ろいやすくて諸行無常のものだよ」っていうことがよくわかる。それを体感で知っている人と知らない人では、だいぶ差がつくと思っています。

山口 哲学もそうなんですが、ヘーゲルとかハイデガーとか一人の哲学者だけドリルのようにゴリゴリ掘り込んでいっても、なかなか複数の視点って持てないんですよね。哲学をちゃんと勉強するなら、哲学史がいい。哲学史というのは、「世界を最も上手に説明できる言説」や「世界を最も上手に説明できる人物」についてのトーナメントの歴史なんです。ある時点まで非常に説得力のあった説明ではうまく説明できない現象が出てくると、新しい説明が出てきて、より説明力のあるものが支配的になる……ということを繰り返しています。

たとえば、デカルトが生きていた時代は、プロテスタントとカトリックが30年戦争といわれる血みどろの争いをやっていて、どっちが正しいかっていうことを争ったわけですよね。それまで多くの人がキリスト教の説明によって世界を理解していたのが、とてもじゃないけど受け入れられない現実が目の前に現れている。「だったら全部チャラにして考え直してみようじゃないか」というデカルトの言説を、その時代のコンテキストを抜きにしてポンッと目の前に置いて「考えている自分がいる、それは確実だ」と言われても「まあ、そりゃそうだよね」としか反応できません。哲学はその時代のコンテキストを抜きにしたら理解できない。だから哲学はそもそも哲学史になるんです。

これは哲学に限らないと思います。どの学問領域でも歴史的な視点は重要で、たとえば科学史家のトーマス・クーンは、ハーバードで科学の歴史を研究していたから、「パラダイム・シフト」という概念を提唱できたわけですよね。

「東大クイズ王」と日本の教育カースト

山口 歴史の勉強のアプローチはいくつもあります。年号や用語を記憶するのは、そのアプローチの一つに過ぎないのに、学力テストの評価軸がそこしかないから、歴史の勉強が嫌になってしまう。

年号とかやたら覚えて、知識の量で人にマウントを取るという方向に勉強の目的を置いてしまうと、完全に違う方向に行ってしまいますよね。ところが、21世紀も4分の1を過ぎたのに、日本の教育システムは全然変わらない。相変わらず「先生がつくった問題に一番早く正確に解答できるやつが偉いんだ」みたいな風潮があって、「東大クイズ王」みたいなのが頭のいい人の頂点のように思われている。20世紀末から全然アップデートが進んでいませんよね、この国は。

深井 クイズ王は遊びならともかく、あれが教養のメインストリーム、頭いい人のメインストリームみたいな風潮には自分も反対です。

教科書的な知識の量を増やすことが勉強なのではなくて、専門的で狭い領域の知見をつなげて横断的に考察することが、探求であり、勉強なんだと思っています。歴史って、そういう横断的思考にもっとも向いた領域です。すべての出来事がクロスオーバーしているわけだから。

山口 日本の教育システムは、テストの点数が高いこと、つまり与えられた問題に正解を出せることだけが重視される。この構造を変えていかないと、根本的には変わらないので、なかなか難しいですよね。

〈「シンゾー、日本はロシアと戦争したって本当か？」トランプに聞かれた安倍元首相の答えは…“歴史を知らない”政治のリーダーたち〉へ続く

（山口 周,深井 龍之介）