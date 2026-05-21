〈“頭の良い人”の頂点は「東大クイズ王」なのか？ 世界のリーダーが歴史を学ぶ“深い理由”〉から続く

AIの進歩などによって「常識」や「正解」が変化し、パラダイム・シフトが起きつつある。そんな激動の時代を生き抜くこれからのビジネスパーソンに必要なのは、「人文科学」の知見である。

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そう指摘するのは、ベストセラー『人生の経営戦略』などの著者である山口周氏と、株式会社COTENのCEOであり、「歴史を面白く学ぶコテンラジオ」MCの深井龍之介氏だ。なぜ、哲学や歴史を学ぶことが重要なのか？

ここでは2人の著書『人文知は武器になる』（文春新書）より一部を抜粋して、平和な社会の構築という観点から、歴史教育の重要性について語る対談をお届けする。（全3回の2回目／最初から読む）

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中世には存在しなかった世界的リスク

深井 もし歴史を勉強していながら、戦争を何度も繰り返しているのであれば、われわれは世界レベルで記憶障害を起こし続けているということになりますよね。記憶障害でないのであれば、最初から知らない、つまり歴史を学んでいないし、歴史から学んでいないということです。人間社会に存在する明らかな「傾向」のなかには、よいものもあれば、悪いもの、あえて繰り返す必要のないものもあります。

山口 いまの政治のリーダーでも、歴史を知らない人がかなり増えたことで、世界がかなり不安定な状況になっていると感じます。トランプ大統領が一期目のとき、当時の安倍晋三首相との会談で「シンゾー、日本は昔、ロシアと戦争したことがあるって聞いたけど、本当か？」と聞いてきたそうです。



安倍晋三元首相 ©文藝春秋

安倍首相が「そうだよ。俺たちが勝った」と言ったら、「グレートだ！」といって、親指を立てたと。そんな話を安倍元首相から佐藤優さんは聞いたそうです。このエピソードからの学びは「なんだ、お前は日露戦争も知らないのか」とバカにしなかったからこそ、安倍さんはトランプ大統領とうまくやれた、ということなんですけれども、やっぱり、あの大国のリーダーが日露戦争を知らなかったっていうのは、ちょっとまずいと思うんです。

深井 僕たちがいま生きている世界のゲームルールでは、誰か一人が愚かな判断を下したら、世界に致命的なダメージを与える可能性があります。一番わかりやすい例は、核爆弾です。もしある国のトップが暴走しても、第三者がそれを抑止する手立てはなく、その国の制度や内部的な倫理に頼るしかない。それはすごい象徴的な現代っぽさだと思っています。核爆弾や大量破壊兵器がなかった中世では、一人の人間の愚かな判断が世界に大規模な被害を及ぼすことはできなかったので。

AIも、破壊的な使い方の抑止は、開発者や運用者の倫理に頼っている状況です。歴史から学べることがあるとすれば、それは「絶対に起こしてはいけないことを絶対に起こさないための、確率を下げるアクションを、いまこの瞬間やり続けること」の重要性です。つまり「可能性は低いけれど、絶対に起こしてはいけないこと」をどうやって防ぐか、どうやって確率をゼロに近づけるかということにリソースを割くことだと思っています。

いわば「工場での無事故運動」のような、地道だが本質的な取り組みを、核リスクやAIリスクの領域でやり続けることが求められている。しかし世界はまだここにリソースをそんなに割いていない。車の運転で言うところの「だろう運転」ではなく、「かもしれない運転」の姿勢が、大事だと思うんです。

アメリカは理念と利得で動く

山口 ロシアのウクライナ侵攻は、悲惨な歴史の繰り返しの典型だと言えますよね。

もともとはヨーロッパというのはなかなか戦争がなくならないエリアだったわけですよね。パクス・ブリタニカの19世紀は比較的安定していました。イギリスは「突出して強い国が出てくるとヨーロッパは不安定になる」ことを歴史からわかっていて、勢力均衡を外交政策の基本戦略としていましたから、覇権国になりそうな国があると、周囲の国と挟み撃ちにして、その国を潰すということをやるわけです。ナポレオン戦争はその典型で、第二次世界大戦のドイツにもそうでした。両者に共通しているのは「イギリスとロシアでサンドイッチにして叩く」です。

一方で、現在の覇権国家であるアメリカは、勢力均衡という考えを持っていないように見えます。アメリカという国は理念や利得で動くという特徴があり、その理念の一つが民主主義と自由主義を世界に広げていくということです。周りを海に囲まれていて敵対国がない国ですから、地政学を考慮する素地がないということなのだろうと思いますが、ヨーロッパに対しても理念で向き合ったわけです。

ウクライナ問題について考えてみれば、火種は以前から燻り続けていました。冷戦終結後、ソ連の消滅とともに、NATO（北大西洋条約機構）に対する軍事同盟であったワルシャワ条約機構は解体され、その結果、リトアニア、ラトビア、エストニアといった旧ソ連圏・旧ワルシャワ条約機構下にあった国は、NATOとロシアの間に位置する一種の「緩衝地帯」としての役割を担うことになりました。

ところが、あろうことか、このバルト三国をNATOに加盟させるという決定が下されます。これを強く推し進めたのが、当時のアメリカ国務長官マデレーン・オルブライトでした。理念的には、民主主義と自由主義陣営の拡大という「正義」に基づく判断だったと言えます。しかし、地政学的に見れば、これはロシアの勢力圏を直接的に侵食する行為であり、長期的な緊張を不可避にする選択でもありました。

ところがここで止まれない。なぜなら「正義」は無限拡大を目指すからです。たとえば2008年のNATO首脳会議では、当時のアメリカ大統領ジョージ・W・ブッシュ（息子ブッシュ）は、「ウクライナをNATOに加盟させるべきだ」という提案を行っています。

これに対して、当時のドイツ首相であったアンゲラ・メルケルは明確に反対し、「そんなことをすれば、ロシアとの戦争になる」と警告したと伝えられている。この発言は、感情論ではなく、冷徹な地政学的判断に基づくものでした。メルケルさんは旧東ドイツの出身ですから、旧共産圏のメンタリティをわかっているし、ヨーロッパのエリートとしての歴史感覚に根差して反対したんだと思います。

だからといって侵略は許されるものではないし、侵攻は仕方なかったとロシアの肩を持つつもりもありませんが、もともと民族統一という野心がある人に対して火に油を注ぐようなことをやったという意味で、私は西側諸国のリーダーにもこういう事態を招いた責任があると思っています。過去の歴史を考慮すべきでした。

次の世代のために、よりよい世界を

山口 ここまで「歴史を知ると役に立つ。企業経営にも使える」という功利的な側面について述べてきましたが、もっとも重要な点は、よりよい世界を建設して次の世代に譲り渡していくためには、歴史は絶対に学ばなくちゃいけない、ということですよね。

深井 そのとおりです。「自分が受け取った平和な社会をよりよくして、子供たちの世代に渡したい」ということを僕も強く思っています。少なくとも日本においては、私たちは先人から平和で豊かな世界を受け取りました。受け取ったものを悪くして渡すのは、大人の態度として本当に格好悪いなと思っていて。そういう大人にはなりたくないという強い欲求があるんです。

先ほども話しましたが、現代において社会を動かす力を持っているのは企業でありビジネスパーソンなんですよね。一昔前は、先端技術は国家が持っていましたけれど、いまは企業が技術を持っていて、お金も、人も動かすことができる。たとえば、グーグルの親会社であるアルファベットの年間純利益（約1300億ドル超、日本円で約20兆円規模）は、フィンランドの年間国家予算（約888億ユーロ、日本円で約16兆円）を大幅に上回っているんです（2025年）。

そういう力のある企業の優秀な人材が、政治に影響力を及ぼし始めているのがアメリカです。そうした流れは日本にも来るだろうと思っています。そうなったときに、ビジネスパーソンが歴史を知らないのでは、歴史上の失敗と同じことが繰り返される可能性があります。それでは困るんです、ということを僕は講演で伝えています。

数字上は莫大な利益を上げているけれど、その収益源が社会の分断を煽ったり、詐欺的な広告だったりする場合、それは企業としてダメだと思うんです。だから、「あのような倫理観の欠如した会社に勤めるのは、人生の汚点だ」くらいの文化を作りたいと思っているんですよね。

巨大企業の動きによって、その後に続くスタートアップや中小企業の行動原理が決まってしまうじゃないですか。その自覚を持って、保身のような「サラリーマンの論理」だけで動かないでほしい、ということをずっと言い続けています。

もし10年後、20年後に振り返った時、本当にどうしようもない世界になっていたとして、自分の子供にそんな未来を渡したくなかったな、と思うとするじゃないですか。その時に、「あの時勇気を出してやっておけばよかったな」なんて後悔したくないんですよね。組織として、「ダメだとわかっていることはやらない」。シンプルですが、ダメだとわかっていることを続けるのは、共犯者になることですから。この瞬間、変えられない理由が何なのか、一度立ち止まって考えて欲しいんです。

日本社会は個人の倫理には厳しいですが、組織の倫理には、驚くほど甘い。本来、その優先順位は逆であるべきです。強い倫理観を個人に求めることには限界があります。しかし組織の意思決定には、それを求めることができるし、求めなければならないと思っています。

山口 たしかに社会運営の機能そのものをビジネスに落としていくっていうのも、ここ50年ぐらいの長期的なトレンドだと思います。

人間の営みの究極的な目的は何かと言ったら、「健全な社会の構築」という、ただそれだけですよね。そう考えると、企業の活動も個人の活動も、すべてその大きなプロジェクトを実現するためのサブ・プロジェクトというふうにも言えると思います。健全な社会の構築に向けて、いまここで何をすべきか、すべきでないかということを正しく判断していくためには、やはり歴史に学ぶという姿勢が必要ということになりますよね。

〈ロジック重視の欧米人と比べ「実はセンスがいい」？ ビジネスに役立つ日本人の“特殊スキル”「言語化しなくても判断できちゃう性質が…」〉へ続く

（山口 周,深井 龍之介）