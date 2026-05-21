〈「シンゾー、日本はロシアと戦争したって本当か？」トランプに聞かれた安倍元首相の答えは…“歴史を知らない”政治のリーダーたち〉から続く

AIの進歩などによって「常識」や「正解」が変化し、パラダイム・シフトが起きつつある。そんな激動の時代を生き抜くこれからのビジネスパーソンに必要なのは、「人文科学」の知見である。

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そう指摘するのは、ベストセラー『人生の経営戦略』などの著者である山口周氏と、株式会社COTENのCEOであり、「歴史を面白く学ぶコテンラジオ」MCの深井龍之介氏だ。なぜ、哲学や歴史を学ぶことが重要なのか？

ここでは『人文知は武器になる』（文春新書）より一部を抜粋して、2人が活動を通じて発見してきた“日本人のセンスの良さ”について語る対談をお届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



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言語化できないけれど実践できる

山口 日本社会についていろいろ批判もしてきましたけれど、深井さんやCOTENの提案が日本で広く受け入れられ、社会インフラのようになりつつあるというのは、日本人の人文知に対する親近感の高さを示しているように思います。歴史のおもしろさや、それを活かすことの大切さに多くの人が共感しているということに、日本人の素地のよさみたいなものを感じています。

深井 僕は最近、日本人の特性を調査研究しているんですけど、先ほど挙げた「嫌いな人とも一緒にいられるスキル」以外にも、「中長期的な合理性」に対するセンスのよさもあると思っています。日本人って実はめっちゃセンスいい。長い目で見て「いいね」と思うことを、言語化しない、言語化できないんだけど、判断できてしまうし、実践もできる。言語化しなくていい領域のなかで、そういう判断がばんばん簡単にできちゃう性質があるなと思っていて。ただ、経営の現場になると、そのセンスを言語化することが求められて、かえってセンスを発揮できなくなっていると感じています。

僕が、日本の人たちに、人文知の必要性を説くときも、そういう身体感覚としての中長期的合理性に訴えると、「完全には理解できていないけれど応援するよ」という態度をとってくれます。欧米人はやっぱり言語化しないと判断もできないという側面が強いので、理解もしてないことを応援するという態度はとらないだろうと思うんです。それはすごく特殊な性質じゃないかと感じています。

センスで動く日本、ロジックだけで動く欧米

山口 なるほど。それを聞いて直感的に連想したのは、明治維新。それまで大名の立場にあった人たちが、普通に考えると不思議なぐらい素直にその地位を降りていったわけですよね。あれはおそらく深井さんのおっしゃる中長期的な合理性で、「国を維持することを考えたら、大名の座から降りるべきだ」と判断したからかもしれないですね。目の前の利権にこだわるということをせずに、もっと大きな判断基準に基づいて動いていたんじゃないかという気がします。

世界には、常に目の前の利得を争っていて、国の発展が阻害されているようなケースもよく見られます。そう考えると、日本にはたしかに中長期的に物事の合理性を考えて、短期の不利益を飲み込むことができる人が多いのかもしれません。そこは、欧米の人はあまりできないというのが、深井さんの見立てなんですか。

深井 欧米人は、直感的なセンスよりも、言語化や概念整理の力が際立っているので、言語化して突き詰めていった結果、ようやく合理性に達するという感じですかね。ESGとかは、まさにそういうことだと思っています。

山口 ロジックとセンスということで言うと、日本はセンスで動いていると。

深井 そうです。ロジック不在で、センスで動いている。逆に欧米人はロジックを重視する傾向にある。ロジックでできること、説明可能性と再現性があることしかできないとも言えます。僕が思うに、中長期合理性って説明可能じゃないことのほうが多いんです。だからそこは日本人が自分たちのよさを認めて活かしたほうがいいと思っています。経営判断でも、欧米のやり方だと説明可能性が求められるから、「中長期的に見てこれをやったほうがいいけれど、説明できないからやれない」みたいなことがあるのは、すごくもったいないですよね。

山口 たしかに。

ドラッカーが称賛した明治維新

深井 あと日本人って一定の確率ですごく変わった人が出てくるんですよ。

山口 アウトライヤー（集団から著しく異なる統計的な外れ値）みたいな人ですかね。日本史上の人物では誰でしょう。

深井 幕末、明治維新がまさにそうですね。西郷隆盛も大久保利通も高杉晋作も吉田松陰も、みんな世界史に類を見ないような人たちです。あの瞬間、あの立場で、あのメンタリティーの人が揃っていたというのが、奇跡だと思うんですよ。世界史上、類似事例は見たことがないです。さきほど周さんは、殿様が自ら降りたとおっしゃったけれど、厳密に言うと、その下の武士たち、下級武士も含めて、中長期的合理性に命を賭けていたということがすごかった。それを「武士道」で説明してたりするけれど、武士道とも違うと思うんですよね。

山口 実は、ピーター・ドラッカーが、世界中の歴史を見て最も成功した社会変革の事例は日本の明治維新だと言っているんです。ドラッカーは経営学者といわれていたけど、本人は社会生態学者を名乗っていて、そういう研究をしていたわけです。

なぜ、明治維新は成功したのか。ドラッカーは、その要因の一つに、藩ごとに教育制度や政策が異なる分権的な社会でありながら、共通項もあったことを挙げています。

つまり、藩ごとに教育制度や政策が異なるために、倫理やリーダーシップ論などについて絶妙な多様性があった。また、制度や組織の多様性があった一方で共通項もある社会だったからこそ、近代化という共通目的のもと、多士済々が集まって分権的な試行錯誤ができたことで、世界に類を見ないような短期間での近代化を成し遂げることができたんだと。その共通目的を持てたということの背景に、中長期的合理性に対するセンスがあったという見方はできますよね。

本質的な決定を下す力

深井 明治維新であれだけのことを成し遂げたのだから、ポテンシャルは持っているはずですよね、僕たちは。日本語って言葉一つ一つの定義が曖昧で、論理的に話すことが難しい言語だと思います。日本人って、言語知よりも身体感覚の共有を大切にしている民族なんですよね。言葉が曖昧で多義的な一方で、身体感覚については非常に同質性が高い。その高い同質性の中でハイコンテキスト文化ができあがり、欧米であれば議論が対立して歩み寄れないようなことでも、先に進めてしまうことができるんだと僕は思っています。

対立を超えて本質的な決定を下す力を日本人は持っている。それを製造業やサービス業、料理やスポーツみたいなことではうまく活かせているのに、他の産業では活かせていないのは、やはり経営の問題です。経営者が認識を変えるべきだと僕は思う。

山口 たしかに情報産業は弱いですよね。コンピュータとか人工知能とか。

深井 弱いですね。マネジメントの方法にしても、欧米のマネをする必要はないというか、まったく違うからマネできないと思うんです。

山口 欧米からいろいろ入れようとして七転八倒して、結局入れられなかったという。

深井 もちろん、そのフェーズが必要な時期もあったと思いますけど、もう終わらせるべきだと思っていて。またここから次の20年間同じことをやろうとしたら、もう1回「失われた30年」が来てしまうかもしれません。

（山口 周,深井 龍之介）