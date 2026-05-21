二階堂高嗣＆ケムリ＆猪俣周杜、ゲームセンターに閉じ込められ脱出目指す 『ニカゲーム』1時間SP
Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、令和ロマンの松井ケムリ、timeleszの猪俣周杜が出演する『ニカゲーム』の1時間スペシャル『ニカゲーム 〜オカシーパラダイスからの招待状〜』が、6月7日午後10時15分に放送される。
【番組カット】真剣な表情でビリヤードに挑戦する二階堂高嗣
3人が教育デスゲームに挑戦する同番組。毎週水曜深夜に放送されているが、ある日の収録後、3人は準レギュラーのガク（真空ジェシカ）から「パラダイス 招待券 ※2026年6月7日まで」と書かれた招待状が手渡された。二階堂、ケムリ、猪俣は指定された場所へ向かうが、そこには怪しげなタイムマシーン3号・関太に酷似した大量のアンドロイドロボットが…。3人がある『禁止行動』を行うことによって、アンドロイドによるセキュリティーが発動し、閉じ込められてしまう。
番組キャラクターでゲームマスターであるラコちんの陰謀か、はたまた新たな敵の登場か。閉じ込められた3人が、さまざまなゲームに挑みながら、脱出の糸口を探していく。
レギュラー放送で好評だったゲームだけでなく、初挑戦となる新ゲームも登場。3人は無事ゲームにクリアし、謎の施設「オカシーパラダイス」からを脱出することはできるのか。そして、最後にたどり着くこの施設に隠された秘密とは。
ゲストとして曽野舜太（M!LK）、こっちのけんと、関を迎える。果たしてゲストは敵か味方か。謎の施設「オカシーパラダイス」に隠された物語に、一体どのように絡んでくるのか。
また、同番組の代名詞とも言うべき二階堂＆猪俣の突拍子もない斬新な発想と、ケムリの超ひらめきも、いつも以上にパワーアップし1時間の放送に凝縮されている。シリアスなストーリーパートと爆笑必至のゲームパートが織りなす前代未聞の謎解きバラエティーになっている。
【番組カット】真剣な表情でビリヤードに挑戦する二階堂高嗣
3人が教育デスゲームに挑戦する同番組。毎週水曜深夜に放送されているが、ある日の収録後、3人は準レギュラーのガク（真空ジェシカ）から「パラダイス 招待券 ※2026年6月7日まで」と書かれた招待状が手渡された。二階堂、ケムリ、猪俣は指定された場所へ向かうが、そこには怪しげなタイムマシーン3号・関太に酷似した大量のアンドロイドロボットが…。3人がある『禁止行動』を行うことによって、アンドロイドによるセキュリティーが発動し、閉じ込められてしまう。
レギュラー放送で好評だったゲームだけでなく、初挑戦となる新ゲームも登場。3人は無事ゲームにクリアし、謎の施設「オカシーパラダイス」からを脱出することはできるのか。そして、最後にたどり着くこの施設に隠された秘密とは。
ゲストとして曽野舜太（M!LK）、こっちのけんと、関を迎える。果たしてゲストは敵か味方か。謎の施設「オカシーパラダイス」に隠された物語に、一体どのように絡んでくるのか。
また、同番組の代名詞とも言うべき二階堂＆猪俣の突拍子もない斬新な発想と、ケムリの超ひらめきも、いつも以上にパワーアップし1時間の放送に凝縮されている。シリアスなストーリーパートと爆笑必至のゲームパートが織りなす前代未聞の謎解きバラエティーになっている。