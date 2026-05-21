ついにVAIOもCopilot+ PCに！作業効率が爆上がりする新モデルの実力とは？

AI需要による世界的なメモリやSSD不足、輸送コストの上昇、円安などあらゆる要因によって高騰し続けているPC。リモートワークのお供であるノートPCも例外ではなく、その価格は上がり続けています。

終わりの見えない価格上昇を見据えるのであれば、多少値が張ろうとも長く使えるPCを選ぶのも有効な手段。仕事やクリエイティブな活動で本格的に使うなら調べものや画像加工、翻訳など効率的に作業をサポートし、生産性を高められるCopilot+ PCを選んでみては？

その選択肢のひとつとして今回紹介するのがVAIO初のCopilot+ PCとして刷新された5月22日発売の最上位モデル「VAIO SX14-R（個人向け）」（予想実勢価格：26万9500円〜）と「VAIO Pro PK-R（法人向け）」（同36万4400円〜）です。

両モデルとも作業のしやすい14型ワイド液晶を搭載しつつも1kgを切る軽量性と堅牢性を備えた、携帯性に優れたテレワークにピッタリな仕様。OSにはWindows11を搭載しており、プロセッサーやストレージ、ディスプレイなどは購入時（VAIOストアの場合）にカスタマイズ可能です。

大きく進化したのは“Copilot+ PC”になったことで、最大50 TOPS（1秒あたり最大50兆回のAI演算が可能）を行うNPUを備えた最新SoCの“インテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサー”を搭載。さらに、VAIO独自の技術である“VAIO TruePerformance”がそのパフォーマンスを最大限に引き出します。

ちなみに、“Copilot+ PC”はPC上の過去の操作履歴を検索、再現できる「リコール」、思い通りの絵をカタチにしてくれる“ペイント”アプリに追加された「コクリエイター」、WEB会議や動画の音声を瞬時に翻訳して字幕にしてくれる「ライブキャプション」などのAI機能を活用することが可能です。

ストレージも強化されており、PCIe 5.0に対応した第5世代のハイスピードSSDを選択した場合の転送速度は第4世代と比較して177％も向上。大容量ファイルのコピーやアプリケーション起動もサクサク進むので日々の作業がより快適に。

そして、ノートPCで重要なバッテリー持ちもパワーアップ！ 大容量バッテリーを選択した場合（液晶はアンチグレアのWUXGAを選択）、両モデルとも動画再生時で約20〜20.5時間、アイドル時で約36〜37時間の駆動が可能。ほぼ丸1日使っていてもバッテリー切れの心配はありません。

なお、日本初（※）のバッテリー保証サービスの対象機種となっているのもトピックのひとつ。個人向けは購入から3年以内に満充電時の容量が80％以下、法人向けは購入から4年以内に60％以下になったらバッテリー無償交換の対象に。ノートPCの弱点でもあるバッテリーの劣化を心配することなく長く使えるのは大きなメリットになるはず！

その他、最新モデルの注目機能としてはカメラのフレームレートを制限することでバッテリー消費を抑えてくれる「エコ撮影モード」を搭載。バッテリーが長持ちするから外出先でのオンライン会議もバッチリ！

また、複数人がPCを囲んで会議する際に声をしっかり届けてくれるVAIOならではの「会議室モード」は立体音響の“Dolby Atmos”と内蔵スピーカーのチューニングによってPCの正面にいる人以外にも声が聞こえやすくなりました。

本体カラーは「VAIO SX14-R」がディープエメラルド、アーバンブロンズ、ファインブラック、ブライトシルバー、ファインレッドの5色で、「VAIO Pro PK-R」がディープエメラルド、アーバンブロンズ、ファインブラック、ブライトシルバーの4色を展開。個性的なカラーを選べるのも嬉しいところ。

さらに、個人向けの「VAIO SX14-R」にはVAIOストア専用モデルとなる特別仕様の「ALL BLACK EDITION」と「勝色特別仕様（濃い藍色）」も発売されます。

便利なAI機能をフルで活用できるVAIO初のCopilot+ PC。仕事用のノートPCを買い替えようと思っている人やハイスペックなノートPCの購入を検討している方は特に要注目の一品です。

※日本で販売されている法人及び個人向けノートPCのメーカー標準保証（本体に無償で付帯する保証）により、1年を超える使用に対するバッテリー経年劣化を保証していることにおいて。2025年11月時点、ステラアソシエ調べ。

>> VAIO

＜文／GoodsPress Web＞

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