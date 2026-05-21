「言語化してくれる？」と言ってくる人が不快である理由・ワースト1

「言語化にモヤモヤする」

「即答よりじっくり考えるほうが大事」

「口下手のままでもいいじゃない」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「言語化してくれる？」が不快？

最近、「ちゃんと言語化して」と言われる場面が増えました。

会議でも、SNSでも、仕事の現場でも、

「もっと整理して話して」

「感覚じゃなくて言葉にして」

「つまり何が言いたいの？」

そんなふうに求められることがあります。

もちろん、わかりやすく説明することは大切です。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』という本を読むと、「“言語化しろ”ばかり求めること」に、どこか息苦しさを感じる理由が見えてきます。

人は「見たことがないもの」を理解できない

本書では、まず子ども向けの本について触れています。

子ども向けの本にはイラストがたくさん使われています。

それは、子どもたちがまだ実物を見たことがほとんどないからです。

そんな子どものために、イラストが実物の代わりになってくれるのです。

「動物園にゾウがいました」と書かれているとき、ゾウを見たことがある大人は、ゾウを想像することができます。

でも、ゾウを見たことがない子どもは『ゾウ』が何を指しているかわかりません。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

つまり、人は「経験したことがないもの」を、言葉だけでは理解しにくいのです。

大人同士でも同じです。

前提知識が違えば、「ちゃんと言語化したつもり」でも、相手にはまったくイメージが伝わっていないことがあります。

言葉だけには限界がある

本書では、さらにこう続きます。

では、実物の代わりになるものがない場合はどうするか。

桃太郎の物語を、言葉だけで子どもに伝えることを想像してみてください。

「桃ってなに？」「鬼ってなに？」と、いちいち聞かれてしまう。

桃を果物、鬼を怪物と言い換えても、子どもはその言葉も知りません。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、仕事でもよく起きます。

専門用語を噛み砕いて説明しても、そもそものイメージが共有されていなければ、結局伝わらない。

すると、「もっと言語化して」と要求される。

しかし実際には、「言葉の問題」ではなく、「共有体験の不足」であることも多いのです。

だから、「言語化して」と言われ続けると、「いや、言葉だけで全部説明できるわけじゃないだろ……」というモヤモヤが生まれるのです。

本当に伝わるのは「コレです」

本書では、ここで「絵」の役割が語られます。

そこで、絵の登場です。

実物の代わりに指でさしながら絵で見せるのです。

おじいさんやおばあさん、犬や猿やキジ、鬼。

『鬼退治に行く』と言ったときの『鬼』とはコレのことです、と。



『ビジュアルコミュニケーション』という言葉があります。

目に見える要素を使っておこなうコミュニケーションのことで、その基本は要するに、『コレです』と指し示せる代わりを提示することだと私は考えています。

ビジュアルであらわす対象は、単語やモノだけとは限りません。

思考や感情といった、目に見えないものまで含まれます。

言葉での説明にピンときていない人にも、『ああ、それのことか』と視覚的に伝えようとするのがビジュアルコミュニケーションです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

ここが、この本の核心です。

人は、「完璧な説明」で理解するわけではありません。

「コレのことか」とイメージできた瞬間に、理解するのです。

だから、本当にコミュニケーションが上手い人は、「説明が長い人」ではありません。

図を描く。例を出す。実物を見せる。感覚を共有する。

そうやって、同じ景色を見せる人なのです。

「もっと言語化して」は、時に暴力になる

最近は、「言葉にできないほうが悪い」という空気があります。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』は、「そもそも言葉だけでは伝わらないことがある」と教えてくれます。

感情。空気感。違和感。ニュアンス。

そういうものは、無理に言葉へ圧縮しようとすると、むしろ本質から遠ざかることもある。

だから、「ちゃんと言語化して」と求めすぎると、人を追い詰めてしまうのかもしれません。

本当に大事なのは、「説明力」だけではない。

相手に「コレのことか」と感じてもらう、「共有のつくり方」が大事なのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。