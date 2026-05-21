●きょう21日(木)日中にかけて 雨が降ったり止んだり

●雨のあとから涼しい北風 22日(金)にかけて長袖の服が活躍

●今週末は降ってもにわか雨程度 再び空気ムシムシ

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きのう20日(水)午後から時折弱い雨雲が流れ込んでいた県内ですが、日付が変わって、きょう21日(木)未明から流れ込む雨雲が増えてきて、今朝にかけて度々本降りの雨となっています。さらに、まだ対馬海峡方面などに所々活発な雨雲が控えています。





この雨を降らせている低気圧や前線が、今、県内付近を通過中です。





このあとの朝の通勤通学時間帯は、引き続き雨の降り方や路面状況などに十分ご注意ください。その後も、昼を少し過ぎる頃まで雨が降ったり止んだりが続き、雨が落ち着いてくるのは夕方頃になってから、と見込んでいます。





なお、この雨のあとから、北寄りの風が吹き始めます。ここ最近、季節大幅先取りの気温が高い状態が続いていましたが、今夜～あす22日(金)にかけては少し空気はヒンヤリの所が多くなる、と見込まれます。



すでに半袖の服に衣替えした人も多いかと思いますが、あす22日(金)にかけては半袖より長袖の服が活躍しそうです。



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きょう21日(木)の県内は、朝のうちは一時強い雨、雷など不安定な天気に注意が必要で、その後も昼過ぎ頃までは、なかなか雨傘が手放せないぐずつく天気が続きそうです。夕方頃になると雨は止んでくるでしょう。





ぐずつく天気のため、日中の気温上昇は鈍い見込みですが、それでも所々で25度以上の夏日にはなるでしょう。





あす22日(金)は朝のうちは雲が多く、日本海側で少しにわか雨も心配ですが、午後ほど次第に晴れ間多い空に。涼しい北風が吹きやすく、晴れてきても、ここ最近より気温上昇は少し鈍い見込みです。

今週末は、当初予報より天気の大きな崩れはなさそうな雰囲気で、降ってもにわか雨程度にとどまりそうですが、再び空気のムシムシ感がアップしていくでしょう。

来週もまた天気が崩れるタイミングがあり、雨の季節は着実に迫ってくる見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

