「三振率なんて誰が気にするんだ？」――なぜ米球界は“村上フィーバー”を見誤ったのか　評価が「成功できない」から覆った裏事情

ド迫力の打撃で、本塁打をハイペースで打ち続けている村上(C)Getty Images

日本の三冠王としての「真価」の問われるルーキーイヤーを、村上宗隆は堂々と謳歌している。ホワイトソックスとの2年総額3400万ドル（約53億円）契約の1年目は、初夏の訪れを前に「成功」と言われるほどの成果が出ている。

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とにかく目に見える形で村上は答えを出し続けている。開幕からレギュラーポジションを手にした26歳は48試合に出場して、17本塁打（ア・リーグ1位）、32打点（同5位）、長打率.557（同6位）、OPS.939（同5位）、ハードヒット率59.0%（MLB1位）と軒並み好成績を維持。とりわけパワー系指標では日本人離れした打力を発揮し続けている。

無論、課題が完全に消え去ったわけではない。むしろ、打率（.240）、三振率（32.5％）、空振り率（43.1％）の高さは、ヤクルト時代から確実性における問題点を明確に示している。

それでも村上に対して開幕前に渦巻いたネガティブな見方をする風潮は皆無に等しいものとなった。一時は「成功しないのではないか」と疑った米球界だが、今ではホワイトソックス2年3400万ドルの契約が「ベストバイ」と評価する方向へと変わっている。

ではなぜ、鵜の目鷹の目の米スカウトたちは村上の真価を見出さず、正式なオファーを見送ったのか。米YouTubeチャンネル『Foul Territory』のホストを務めるスコット・ブラウン氏は「球界全体がホワイトソックスにたったあれだけの金額でムラカミを獲らせてしまったと言える」と言及。「私はあのチームが超大型契約を出すつもりがあったとは思えない。もしも、やり直せるならと後悔している球団はあるだろうね」とし、和製大砲に対するスカウティングの裏事情を明かしている。