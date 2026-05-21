プロ野球の祭典、マイナビオールスターゲーム2026のファン投票が21日からスタートしました。

ファン投票などで選出された選手らが球団関係なくセ・リーグ、パ・リーグの代表として野球を盛り上げる一大イベント。今年は第1戦は7月28日に東京ドーム、第2戦は7月29日に富山市民球場で行われます。

ファン投票は5月21日から6月28日まで実施。最終結果は7月7日に発表されます。

昨季のファン投票での有効得票数は合計3921万2033票。パ・リーグは外野手部門の日本ハム・万波中正選手が758,826票。2位と25万票以上も差を付け堂々の1位で選出となりました。昨季新人だった西武・渡部聖弥選手が外野手部門3位で選出。楽天の宗山塁選手は終盤まで遊撃手部門で1位となっていましたが、オリックスの紅林弘太郎選手に抜かれて最終結果では2位。しかし選手間投票の結果で選ばれ出場を手にしました。選出された最多球団はオリックス。宮城大弥投手、若月健矢選手、頓宮裕真選手、太田椋選手、紅林選手、西川龍馬選手の6人です。

▽昨季のパ・リーグ ファン投票の結果

(★は選出選手)

【先発投手】

★1位 宮城大弥(オリックス)371,337票

2位 今井達也(西武)335,629票

3位 伊藤大海(日本ハム)214,974票

【中継投手】

★1位 甲斐野央(西武)376,466票

2位 松本裕樹(ソフトバンク)316,839票

3位 古田島成龍(オリックス)254,668票

【抑え投手】

★1位 田中正義(日本ハム)511,582票

2位 平良海馬(西武)403,628票

3位 A.マチャド(オリックス)311,678票

【捕手】

★1位 若月健矢(オリックス)627,235票

2位 田宮裕涼(日本ハム)383,436票

3位 古賀悠斗(西武)140,932票

【1塁手】

★1位 頓宮裕真(オリックス)518,643票

2位 野村佑希(日本ハム)477,933票

3位 T.ネビン(西武)178,226票

【2塁手】

★1位 太田椋(オリックス)731,958票

2位 滝澤夏央(西武)233,747票

3位 牧原大成(ソフトバンク)201,028票

【3塁手】

★1位 清宮幸太郎(日本ハム)578,550票

2位 廣岡大志(オリックス)278,433票

3位 村林一輝(楽天)247,261票

【遊撃手】

★1位 紅林弘太郎(オリックス)531,827票

2位 宗山塁(楽天)487,978票

3位 水野達稀(日本ハム)252,177票

【外野手】

★1位 万波中正(日本ハム)758,826票

★2位 西川龍馬(オリックス)504,125票

★3位 渡部聖弥(西武)374,428票

4位 中川圭太(オリックス)361,803票

5位 西川愛也(西武)358,117票

【DH】★1位 F.レイエス(日本ハム)670,142票2位 森友哉(オリックス)371,605票3位 中村晃(ソフトバンク)169,145票