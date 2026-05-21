◇プロ野球 セ・リーグ 阪神8×-7中日(20日、甲子園)

9回裏にサヨナラ本塁打を放った森下翔太選手がヒーローインタビューで喜びを語りました。

9回の第5打席に入るまで無安打と抑えられていた森下選手はこの値千金の一発を振り返り、「チャンスで何度も悔しい思いしたので、最後の最後一発でかいの打ててよかったなと思います」と語りました。

手応えを聞かれると「最高の感触でしたし、これがいかなかったら甲子園を恨むと思いながら回っていました」と笑いを誘います。

さらに打席での心境を聞かれると「押せ押せだったので、後ろにテルさん(佐藤輝明選手)、大山さん(大山悠輔選手)もいますし、何とか出塁して1点もぎ取ってやろうとの思いでいった結果、フルカウントになってもう思いきって振るしかないなと思った結果、いい打球がいきました」と明かしました。

ファンからの歓声については「うれしかったですし、チャンスで凡退しすぎて喜び方を忘れ気味だったので、すかしすぎたなと反省しています。本当に今日勝ってよかった」と大逆転勝利に貢献できたことを喜びました。