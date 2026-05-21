メガバンクの銀行員→結婚相談所の取締役 転職したきっかけは…
ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#118が、17日に配信された。
『ななにー 地下ABEMA』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○メガバンクの銀行員から結婚相談所へ転職
番組では、新企画「転職して人生激変!? 年収HIGH＆LOW」と題し、転職によって人生を変えた5人のゲストが登場。前職と転職後のリアルな年収を大公開し、年収が上がったのか、下がったのかをななにーメンバーが予想する白熱のトークを繰り広げた。
番組前半、メガバンクの銀行員から結婚相談所の取締役へ転職し、年収が大激変を遂げた勝倉千尋さんが登場。「林間学校の宿がオンボロだったのが不快で、快適を買うにはお金が必要だと思った」という理由で新卒でメガバンクに入社。20代で数十億の融資を動かすなど、過酷な労働環境から「生きる理由を作るために高級時計を60回払いで買った」という過去を告白し、当時の年収についても「700万円だった」と語る。
そんな勝倉さんが転職したきっかけは、銀行員時代に「お金があっても結婚できるわけじゃない」という事例を多く目の当たりにし、恋愛相談のニーズを感じたこと。最初は1時間6,600円でLINEの返信や会話のいろはを教える恋愛コンサルからスタートし、4年前に結婚相談所を設立。現在は取締役として社員120名を抱え、累計3,300名以上の成婚実績を誇る大成功を収めている。
そこで、天野ひろゆき(キャイ〜ン)が「20代で大変な思いをして買ったものは?」とななにーメンバーに話を振ると、香取慎吾が「天野っちに勧められて、土地ですかね」とあっけらかんと告白し、スタジオは「20代で土地転がしてたの!?」と大騒ぎになった。
｡ﾟﾟ･｡･ﾟﾟ｡ﾟ。 ななにー 地下ABEMA ﾟ･｡･銀行員から結婚相談所経営に！行員時代に買った一番高いモノとは？🩷💛💚ななにー💚💛🩷- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) May 17, 2026
【編集部MEMO】
次回5月24日の『ななにー 地下ABEMA』#119は、「SNSで話題沸騰! 激変請負人! 奇跡の美容師大集合SP 第2弾」をお届け。今回は、ショートカットに激変させる動画で大バズり中の美容師がとある芸人を大変身させるほか、番組スタッフに、カットとメイクで奇跡を起こしてきた美容師の手によって、「別人みたい!」と絶賛されるほどのイメチェンを実施する。髪型を変えただけで人生を激変させる美容師たちの、奇跡の仕事ぶりの数々とは。
『ななにー 地下ABEMA』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○メガバンクの銀行員から結婚相談所へ転職
番組では、新企画「転職して人生激変!? 年収HIGH＆LOW」と題し、転職によって人生を変えた5人のゲストが登場。前職と転職後のリアルな年収を大公開し、年収が上がったのか、下がったのかをななにーメンバーが予想する白熱のトークを繰り広げた。
そんな勝倉さんが転職したきっかけは、銀行員時代に「お金があっても結婚できるわけじゃない」という事例を多く目の当たりにし、恋愛相談のニーズを感じたこと。最初は1時間6,600円でLINEの返信や会話のいろはを教える恋愛コンサルからスタートし、4年前に結婚相談所を設立。現在は取締役として社員120名を抱え、累計3,300名以上の成婚実績を誇る大成功を収めている。
そこで、天野ひろゆき(キャイ〜ン)が「20代で大変な思いをして買ったものは?」とななにーメンバーに話を振ると、香取慎吾が「天野っちに勧められて、土地ですかね」とあっけらかんと告白し、スタジオは「20代で土地転がしてたの!?」と大騒ぎになった。
｡ﾟﾟ･｡･ﾟﾟ｡ﾟ。 ななにー 地下ABEMA ﾟ･｡･銀行員から結婚相談所経営に！行員時代に買った一番高いモノとは？🩷💛💚ななにー💚💛🩷- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) May 17, 2026
【編集部MEMO】
次回5月24日の『ななにー 地下ABEMA』#119は、「SNSで話題沸騰! 激変請負人! 奇跡の美容師大集合SP 第2弾」をお届け。今回は、ショートカットに激変させる動画で大バズり中の美容師がとある芸人を大変身させるほか、番組スタッフに、カットとメイクで奇跡を起こしてきた美容師の手によって、「別人みたい!」と絶賛されるほどのイメチェンを実施する。髪型を変えただけで人生を激変させる美容師たちの、奇跡の仕事ぶりの数々とは。