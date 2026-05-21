◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽国学院大６―１青学大（２０日・神宮）

国学院大が２２年秋以来、７季ぶり５度目の優勝を果たした。史上初の７連覇を狙う青学大との直接対決で２連勝。全チームから勝ち点を挙げる完全Ｖを達成した。「新・国学院」をスローガンに掲げ強化した打線が５回に爆発。石野蓮授（れんじゅ）左翼手（３年）の満塁弾などで６点を挙げ勝負を決めた。この一発で、チームのシーズン最多本塁打記録は「２１」に伸びた。国学院大は、５年ぶり２度目の全日本大学選手権（６月８〜１４日、神宮・東京Ｄ＝報知新聞社後援）出場も決めた。

鳥山監督は攻撃力のある「新・国学院」の実現のため、“全力素振り”に加え打席での決め事の方針転換を行っていた。

昨年までの指導は「ストライクからボールになる低めの変化球は絶対に振らない」。低い球の見極めを重要課題としていたが、浅いカウントでは低めのボール球を振ってもＯＫとした。

「『振らない』という言葉が、選手の思い切りやスケール感を殺していたかもしれない」と指揮官。「最初は勇気が必要だった」が、青学大の連覇を止めるため「何かを変えていかなければ」と決断したという。

「監督が割り切ってくださったので、浮いた球に対しても消極的になって振れなくなることがなくなりました」と赤堀主将。“制約”から解き放たれた打者が迷いなくバットを振り続けたことが、シーズン最多本塁打記録の更新につながった。（浜木 俊介）