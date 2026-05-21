神経組織の周囲から、「細長い何か」がのびてきた。その正体とは…歴史的発見の、じつに意外な副産物「世界初培養」

マウスiPS細胞が発表されて20年。2012年の山中伸弥博士のノーベル生理学・医学賞受賞を経て、研究はついに再生医療製品の実用化へと大きく駒を進めています。

再生医療や創薬の未来を紹介する注目の書『iPS細胞と医療』（講談社・ブルーバックス）から興味深いトピックをご紹介している記事シリーズ。iPS細胞研究を支える細胞培養についての解説から、引き続き「培養液」についての解説をお届けします。

＊細胞培養についての解説、前編はこちらから（リンクが無効な場合は、下記の【関連記事】からご覧いただけます）。

＊本記事は、『iPS細胞と医療 最新技術でどこまで臓器は治せるか』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

水と体液は異なる。等張液の開発

組織や臓器を体の外で維持するためには、体液に近い液体を用意する必要があります。ヒトの体は、その重さの約60％が水分ですが、その水分は水道水のような単純なものではありません。

体液には、マグネシウムイオン（Mg²⁺）、カリウムイオン（K⁺）、カルシウムイオン（Ca²⁺）など、さまざまな成分が溶け込んでいます。

もし臓器を水道水に入れてしまうと、体液との「浸透圧（しんとうあつ）」の違いによって膨らみすぎるなどして壊れてしまいます。そのため、組織や臓器を培養するためには、浸透圧を体液と同じくらいに調整した液体を作る必要がありました。

1878年、ジョルジュ・エイエム博士は、食塩を0.9％含む「等張液」を開発しました。等張液とは、浸透圧が体液とほぼ同じ液体のことです。その後、1882年にシドニー・リンガー博士が、マグネシウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオンを含む、より複雑な等張液を開発し、これを使ってシャーレ上のカエルの心臓を拍動できることを報告しました*。この液体は、博士の名前から「リンゲル液」と呼ばれています。

リンゲル液は、血漿の電解質組成に近いため、144年経った現在でも医療の現場で広く使われています。たとえば、脱水症状や出血で体液が不足したときに、点滴として体に補給するのに用いられます。

さらに、リンゲル液は研究の場でも大きな成果をもたらしました。1885年には、ヴィルヘルム・ルー博士が、このリンゲル液を使ってニワトリの胚の神経節を培養できることを示しました。リンゲル液の誕生は、組織や臓器の培養を現実のものにしました。

*S. Ringer, A further Contribution regarding the influence of the different Constituents of the Blood on the Contraction of the Heart. J Physiol 4, 29-42.3 (1883).

世界初の細胞培養

1906年、ロス・グランヴィル・ハリソン博士は、カエルの神経組織を体の外で育てる実験を行ったことを報告しました*。培養を続けるうちに、驚くべきことが起こります。

なんと、体外で培養中の神経組織の周囲から細長い「神経突起」が伸びてきたのです（図「カエルの神経組織を用いた世界初の細胞培養」）。神経突起とは、神経細胞がほかの細胞と情報をやり取りするために伸ばす、枝のような構造です。

このときハリソン博士が使っていたのは、「凝固リンパ球培養液」でした。リンパ液を固めたもので、現在では「ハリソン培養液」と呼ばれています。この実験は、世界で初めて成功した細胞培養とされています。ただし、このとき博士が目指していたのは細胞そのものを培養することではなく、神経組織を育てることでした。言わば、細胞培養は神経組織培養の「副産物」として生まれたのです。

この功績から、ハリソン博士は「細胞培養の父」と呼ばれるようになりました。

この成果をきっかけに、「体を作るいろいろな細胞も、体の外で育てられるのではないか」と考える科学者が急速に増えました。

1910年、ハリソン博士の弟子であるモントローズ・トーマス・バロウズ博士は、この方法をがん細胞の培養に応用しました**。

がん細胞を培養できるようになったことで、「なぜがん細胞はこんなにも増えるのか？」「どのようにして体の別の場所へ転移していくのか？」といった疑問を、実験で確かめられるようになりました。こうして、細胞培養は医学研究の新しい扉を開く大きな一歩となったのです。

*R. G. Harrison, Observations on the living developing nerve fiber. Proceedings of the society for experimental biology and medicine 4, 140-143 (1906).

** A. Carrel, M. T. Burrows, CULTIVATION OF TISSUES IN VITRO AND ITS TECHNIQUE. J Exp Med 13, 387-396 (1911).

＊

続いては、より簡便な培養を目指す、細胞培養の新たな動向をご紹介していきます。

iPS細胞と医療 最新技術でどこまで臓器は治せるか

iPS細胞発見から20年。ついに世界初の実用化へ！ 臓器はどこまで治せるのか。これまでの研究の足跡や、最新研究を徹底解説。

【続き読む】じつは、iPS細胞を育てるのは、めちゃくちゃ難しかった…「生存率向上」で、iPS細胞の医療応用を進めた「日本人研究者たちの功績」