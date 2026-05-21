党首討論でも名前が出て、これまでと比べて異次元の性能の高さを持つAI「クロード・ミュトス」です。世界も日本も対応に追われるほどの「脅威」とは何なのか、小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員が解説します。

■誰もが一流のハッカーに？

AIの研究をしている北陸先端科学技術大学院大学の今井翔太客員教授は、もしミュトスが悪用されると、インターネット上で管理しているあらゆるシステムに、攻撃できてしまう可能性があるため、最悪の場合、次のようなことなどが起きてもおかしくないと指摘します。

●金融機関の口座がハッキングされて、私たちの預金がどこかへ

●病院のシステムが止まってしまい、予約できなくなったり、電子カルテが見られなくなったりして患者の治療に支障

●鉄道・電力など社会インフラ機能が停止

――なぜこういうことができてしまう？

アメリカのIT企業アンソロピック社が開発したミュトスは、コンピューターやプログラムなどの脆弱性、いわばシステムの欠陥や穴を見抜く力が特に優れていて、それを逆手に取られて悪用されると、セキュリティーの弱点を攻撃できてしまうからです。

今井客員教授は、ミュトスレベルの高性能なAIが一般的に利用できるようになると、一定レベルの知識を持つ誰もが一流のハッカーになれてしまうと話しています。

■日本のアクセス権要望も…「決定権はホワイトハウスに」

――それを防ぐことは

ミュトスは悪用されるリスクがあるため、現段階では一般向けの公開は見送られています。

その上でアメリカ政府やグーグル、アップルなどおよそ50の企業などにミュトスを活用してもらうことで、システムの穴を発見すること、万が一サイバー攻撃をうけた場合でも、それを実行させないような策を開発しているということです。

――日本政府などはミュトスにアクセスできる？

実は、まだのようです。日本政府や、影響が大きい三大銀行グループなどは、来日したアメリカのベッセント財務長官やアンソロピック社に対して、日本もアクセスできるよう要望しています。

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ただ、ある政府関係者は「まだ、アクセスできる方向に明確に傾いているわけではないと思う」と、また、ある自民党幹部は、「決定権はホワイトハウスにあるため、日本のアクセス権については現状、かなっていない」と話していて、まだ調整中のようです。

また、名前があがっている大手銀行の関係者は、ミュトスにアクセスできるようになり、自分たちのシステムに「穴」が見つかった場合には「システムをいったんダウンさせても、やるべき改修はやろうと話している。これまで銀行業界全体にシステム停止は悪だという固定観念があったけれど、それにとらわれることなくやる」というほどの危機感を示しています。

■「同レベルのもの」数か月後には中国なども？

――ミュトスに対応すれば大丈夫？

金融やデジタル技術にくわしい自民党議員は、「今回はミュトスだが、中国なども同じレベルのものを数か月後には出せると言われている。中国だと黙って攻撃してくるかもしれないし、日本も自律的に関わっていかないといけない」と、対応の重要性を指摘しています。

来月、開かれるG7首脳会議でも大きなテーマとして話し合われる見通しです。

（5月20日放送『news zero』より）