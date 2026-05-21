Æü»º¡Ö¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¡È¹âµé¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¡É¤Ë´üÂÔÂç¡ª Àº×û¡Ö¥É¥Ã¥È¥°¥ê¥ë¡×¡ß¥á¥Ã¥¥¨¥¢¥í¤Ç¡Ö²¡¤·½Ð¤·´¶¡×¥¢¥Ã¥×¡ª ¾å¼Á¡Ö¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¡×ºÎÍÑ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖAUTECH¡×¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¡©
NMCÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¥È¡¼¥¿¥ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â´üÂÔÂç¡ª
¡¡Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ÊNMC¡Ë¤Ï2026Ç¯5·î8Æü¡¢¿··¿¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É AUTECH¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿²Á¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×¤Ë¤â±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Î¡È¹âµé¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¡É¡ÖAUTECH¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡2026Ç¯5·î8Æü¤Î¸ø³«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤äÀìÍÑ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿ÀìÍÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥¿¥ëÄ´¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢¥µ¥¤¥É¥·¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢¥ê¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤òÁõÃå¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼LED¤ä¥À¡¼¥¯¶âÂ°Ä´¤ÎÀìÍÑ18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥á¥¿¥ëÄ´¥µ¥¤¥É¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡¢Á°¸å¤ËÈ÷¤¨¤¿AUTECH¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Äã½Å¿´¤Ë¤ß¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥ï¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É¸½à¼Ö¤è¤ê¤â¡ÈÁö¤ê¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ëÊý¸þÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥È¡¢¥É¥¢¥È¥ê¥à¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯´ðÄ´¤ÇÅý°ì¤·¤Ä¤Ä¡¢AUTECH¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò³ÆÉô¤ËºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬º¸±¦¥É¥¢¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ø¿åÊ¿¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÈÀè¿Ê´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Îú¡Ê¤µ¤¶¤Ê¤ß¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²Ã¹©¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¸åÀÊ¥·¡¼¥È¤«¤é¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¾å¼Á´¶¤È¤æ¤È¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¡È¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î´ð½à¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤ä²¡¤·½Ð¤·´¶¤Ï¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¾å¼Á´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Êý¸þ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç·¿¥°¥ê¥ë¤äÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ëÂ¸ºß´¶¤ò½½Ê¬¤ËÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢°Ò°µ´¶¤è¤ê¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢Áö¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¡È¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤é¤·¤µ¡É¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÁö¤ê¡×¤Îº¹ÊÌ²½¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢Âè3À¤Âå¡Öe-POWER¡×¤äÅÅÆ°¶îÆ°4ÎØÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe-4ORCE¡×¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤ÎÅëºÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖAUTECH¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾è¤êÌ£¡×¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢NMC¤Ë¤Ï¡ÖÁö¤ê¡×¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¿Ø¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¡Ö¥»¥ì¥Ê AUTECH SPORTS SPEC¡×¤Ç¤â¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤äÀìÍÑ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¶¯²½¡¢ÀìÍÑ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾è¤êÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É AUTECH¤Ç¤â¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤äÀ©¸æ¥À¥ó¥Ñ¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ä4WDÀ©¸æ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÀìÍÑ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¡È¸åÀÊ¤Î²÷Å¬À¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÃÛ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢ÄÌ¾ï¤ÎAUTECH¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Â¼þ¤ê¤ò¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¡ÈSPORTS SPEC¡É¤¬ÄÉ²ÃÀßÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆNMC¤Ï¡¢¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É AUTECH¤ò¤É¤¦»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Æü»º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²Á³ÊÀßÄê¤â¤«¤Ê¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Î¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤â700Ëü±ßÉÕ¶á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AUTECH»ÅÍÍ¤Ç¤Ï800Ëü¤«¤é850Ëü±ßÁ°¸å¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÃå¼¡Âè¤Ç¤Ï900Ëü±ß¤ËÇ÷¤ë²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Àµ¼°¤Ê²Á³Ê¤Ï¡¢º£¸å»Ï¤Þ¤ëÀè¹Ô¼õÃí¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡ÈÆ´¤ì¤Î°ìÂæ¡É¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥ÉAUTECH¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£