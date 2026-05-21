昨秋のドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）が20日（日本時間21日）、アトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）トーナメントの第5シード・マイアミ大戦に「1番・DH」で出場し4打数1安打。チームは2―11の大敗で、佐々木の米2年目の戦いが幕を下ろした。

前日に引き続きバックネット裏でソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が見守る中、佐々木は「1番・DH」で先発出場。二ゴロ、見逃し三振で迎えた第3打席に左前打を放った。第4打席は空振り三振に倒れ、9回に打順が回ってきたものの、大差がついたためか代打を出されて交代となった。

試合後の会見では「本当に悔しい気持ちでいっぱいです」と心境を吐露。「負けは負けなので、今から何も変えることはできないですけど、まずはシーズンを通して、今日もそうですけど、自分ができる限り、最大限のパフォーマンスを出すことだけに集中してまずしっかり戦い抜けたことはよかったなと思います。ただ、チームの結果がついてこなくて今はただ悔しい気持ちでいっぱいです」と振り返った。