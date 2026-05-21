【前後編の後編/前編からの続き】

今国会での成立を目指す「皇室典範改正」に向けた議論が、大きく加速するかもしれない。今月15日の与野党協議で、ようやく各党の見解が出そろうのだ。ちまたでは「愛子天皇」を待ち望む声が上がり大論争となっている中、見過ごされがちな議論の核心があった。

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前編では、「愛子天皇」を支持する論者に対する、専門家の見解を紹介した。

歴史社会学を専門とする神戸学院大学准教授の鈴木洋仁氏は、「愛子さま人気」を背景に皇位継承に関する議論が進むことを危惧しているという。

「皇位継承という国の在り方に関わる制度を議論する上で、“愛子さまは素晴らしいから天皇になるべき”という属人的な話にすり替わってしまっているのは問題です。例えば、愛子さまが毀誉褒貶（きよほうへん）あるような方と結婚を希望されるとなれば、今の天皇待望論は出ていたでしょうか。国の制度や仕組みが、個人の人気に左右されて“この人ならOK、あの人だったらNG”となってしまったら、法治国家としては成り立ちません」

愛子さま

皇位継承者は“人気投票”のような形で決められるものではないとして、鈴木氏が続ける。

「人気に流されるような極めて曖昧な世論が、その時々で天皇になるのをOKかNGかを決めてしまえば、皇位継承の正統性が問われます。確かに日本は民主主義の国ですから、総理大臣や政治家のように選挙を行うという考え方もあるかもしれません。でも、そのような選び方をしていたら、とても皇統は126代も持たなかったと思います」

根本的な誤解

そもそも、愛子天皇が声高に叫ばれている背景には、皇位継承の仕組みに対する根本的な誤解があるという。

歴史家で国士舘大学客員教授の八幡和郎氏によれば、

「愛子天皇を待望する人がいても構いませんが、制度を理解せず間違った解釈を前提に主張している人が多いように見受けられます。20年も前から国会で議論が始まり、特例法や有識者会議が設けられてきた経緯を踏まえれば、次の天皇は愛子さまという議論は国会で成り立ちません」

典範改正までして悠仁さまを排することは、国際的にも非常識だとして、

「日本と同様に王室を抱える欧州では、王位継承で男女を平等に扱う動きがありますが、制度を変更してもすでに生まれている子については適用しないのが原則です。例外はスウェーデン王室で、長女を王嗣だと思っていたところに王子が生まれた。変更するなら王子が物心つく前にということで、男児の生後6カ月後、王女を優先することに決まっています」

2045年問題

日本においては、現時点で皇位継承の在り方を決めるのは得策ではないという。

再び八幡氏に聞くと、

「私は『2045年問題』と呼んでいますが、その頃には今上陛下は上皇さまが退位されたのと同じ85歳、悠仁さまは39歳になられています。悠仁さまは結婚されて男子、それとも女子が生まれているのか。また愛子さまと佳子さまがご結婚後に女性宮家として皇室に残られていれば、それぞれお子さんはどうなっているのか。また養子にふさわしい旧宮家の男子はいるのかなど、皇位継承者の見通しが確定する。その時の状況に応じて、現実的な選択肢を設定してから議論すべきです。近い将来にも皇位継承の前提が変わる恐れがある以上、今から全ての可能性について検討するのは、議論を複雑化させるだけで賢明なやり方ではありません」

かような議論の核心を知らないならば、今国会で典範改正が実現したとしても「愛子天皇」を望む声は収まりそうもない。

愛子さまはご公務の幅を年々広げられており、昨年のラオスに続き11月にも単身で外国を訪問されると報じられた。行先は日本との国交樹立60周年を迎えたシンガポール。国交樹立40周年の際は上皇ご夫妻が訪問されており、女性誌などでは“天皇の名代”を任されたとの見出しが躍る。

「国民が悠仁親王殿下のお人柄に触れる機会が増えれば……」

元宮内庁職員で皇室解説者の山下晋司氏が言うには、

「シンガポールへのご訪問も含めて、国民が愛子内親王殿下のお人柄に触れる機会は増えていくでしょう。他方で悠仁親王殿下は、大学在学中のため学業優先です。今年1月の『歌会始の儀』に出席されるなど、宮中行事やご公務に臨まれることはあるでしょうが、まだ数年は国民が目にする機会は多くない。ご公務に限らず、オフショットも含めて、そのご様子をSNSなどで宮内庁は発信していくべきだと思います。国民が悠仁親王殿下のお人柄に触れる機会が増えれば、親近感も高まるでしょう」

次世代を担う皇族方が末永く活躍されるため必要なことは何か。日本全体に突き付けられた問いである。

前編では、「愛子天皇」を支持する論者に対する、専門家の見解を紹介している。

「週刊新潮」2026年5月21日号 掲載