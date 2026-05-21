¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î¥é¥ó¥Á²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¡ã²óÅú¿ô37,905É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè536²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î¥é¥ó¥Á²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î¥é¥ó¥Á²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
´ÊÃ±¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÉ÷
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼ 160g
±ö 16g
¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹ 2ËÜ
À¸¥Ï¥à 4Ëç
<¥½¡¼¥¹>
Íñ²« 1¸ÄÊ¬
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸ 3
Ê´¥Á¡¼¥º ¾®¤µ¤¸ 2
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ï¥Ô¡¼¥é¡¼¤ÇÈé¤È¥Ï¥«¥Þ¤òºï¤®¼è¤ê¡¢·Ô¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î¸Ç¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢À¸¥Ï¥à¤Ï2¡Á3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
3¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ë±ö¤òÆþ¤ì¡¢»ØÄê»þ´Ö¤è¤ê1Ê¬Ã»¤á¤Ë¤æ¤Ç¤ë¡£¤æ¤Ç¾å¤¬¤ë1Ê¬Á°¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ò²Ã¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¤æ¤Ç½Á¤ò¤¤ë¡£
2¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë(1)¤ò²Ã¤¨¡¢ÏÂ¤¨¤ë¡£
3¡¢´ï¤Ë(2)¤òÀ¹¤Ã¤ÆÀ¸¥Ï¥à¤ò¤Î¤»¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿¶¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î¥é¥ó¥Á²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¡¦¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î¥é¥ó¥Á²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ¥Ñ¥¹¥¿ 37%
¡¦2°Ì »ÔÈÎÉÊ 23%
¡¦3°Ì ¾Æ¤¤½¤Ð 22%
¡¦4°Ì Ð§Êª 16%
¡¡
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
37,905É¼
¡¦2°Ì »ÔÈÎÉÊ 23%
¡¦3°Ì ¾Æ¤¤½¤Ð 22%
¡¦4°Ì Ð§Êª 16%
¡¡
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
37,905É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
´ÊÃ±¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÉ÷
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼ 160g
±ö 16g
¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹ 2ËÜ
À¸¥Ï¥à 4Ëç
<¥½¡¼¥¹>
Íñ²« 1¸ÄÊ¬
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸ 3
Ê´¥Á¡¼¥º ¾®¤µ¤¸ 2
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ï¥Ô¡¼¥é¡¼¤ÇÈé¤È¥Ï¥«¥Þ¤òºï¤®¼è¤ê¡¢·Ô¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î¸Ç¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢À¸¥Ï¥à¤Ï2¡Á3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
3¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ë±ö¤òÆþ¤ì¡¢»ØÄê»þ´Ö¤è¤ê1Ê¬Ã»¤á¤Ë¤æ¤Ç¤ë¡£¤æ¤Ç¾å¤¬¤ë1Ê¬Á°¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ò²Ã¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¤æ¤Ç½Á¤ò¤¤ë¡£
2¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë(1)¤ò²Ã¤¨¡¢ÏÂ¤¨¤ë¡£
3¡¢´ï¤Ë(2)¤òÀ¹¤Ã¤ÆÀ¸¥Ï¥à¤ò¤Î¤»¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿¶¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)