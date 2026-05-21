「フランスだけはダメだ」薄れゆく宿敵アルゼンチンへの敵意…W杯を前にブラジル人記者が激白！“真の優勝候補”は？「絶対に対戦したくないのはスペイン」
１位 フランス
２位 スペイン
３位 アルゼンチン
４位 イングランド
５位 ポルトガル
６位 ブラジル
７位 オランダ
FIFAランキングの上位は、欧州の列強＋南米の二強という構図になっている。直近のワールドカップの結果を見ても、優勝したのは欧州の列強か南米の二強だ。
今大会の優勝候補を考えた時も、やはりそうした国々が挙げられる。日本は世界制覇を本気で目指しているが、立場はあくまでダークホース――。
北中米ワールドカップの開幕を前に、ブラジル人記者のチアゴ・ボンテンポ氏に強豪国の現状、そしてブラジルの“国民感情”を伝えてもらった。
――◆――◆――
――現時点で、北中米ワールドカップで優勝するのはどこだと思いますか？
「今の予想ではフランスとスペインだね」
――フランスとスペイン、可能性がより高いのは？
「フランスかなと思う。選手層が本当にすごいからね。ただ、ブラジルでは誰もが『フランスに優勝してほしくない』と思っている。ワールドカップで何度もブラジルを倒した相手なので、『フランスだけはダメだ』という感情があるんだ。前回のワールドカップ決勝でフランスとアルゼンチン戦った時も、アルゼンチンは最大のライバルだけど、『アルゼンチンの方がまだいい』と言うブラジル人はたくさんいた」
――それは驚きですね。ブラジル国民のアルゼンチンに対する宿敵意識は、昔に比べて薄れているのでしょうか。
「その印象はあるね。昔はもっと過激で、ディエゴ・シメオネ（元アルゼンチン代表、現アトレティコマドリー監督）がいた時代などはいつも喧嘩があった。今でもライバル関係はあるが、昔の方がライバル意識が強かったという印象だ」
――スペインはどう見ていますか？
「スペインはプレースタイルが確立されていて、技術的にはどんな相手も圧倒できる力を持っているので、非常に怖いチームだ。絶対に対戦したくない相手だね」
――スペインのエース、ラミネ・ヤマルは怪我で開幕数試合は間に合わない可能性が出ています。彼がいるといないとでは大きく違いますか？
「そうだね。ヤマルはワールドクラスの選手だから、彼がいないとチームは少し弱くなる。それは仕方ないね」
――ドイツは40歳のレジェンド守護神マヌエル・ノイアーを代表復帰させる模様です。
「彼はスタメンを張れると思う？ 多分、彼は日本でいう長友（佑都）みたいな役割なんじゃないかな。全盛期に比べると力は落ちていると思う」
――イングランドについてはどう思いますか？
「イングランドは微妙だね。いつも優れた選手は多いが、いつもがっかりさせられる。多分『イングランドの呪い』だと思う（笑）。ブラジルでは誰もイングランドが優勝できるとは思っていない。『イングランドはいつもどこかに負ける』と」
――優勝候補となり得る国はいくつかありますが、ブラジルの人たちは、自国が優勝すると思っているわけですよね。
「そうだね。ほとんどの人は、たとえチームが弱い状態でも『ブラジルが優勝する』と考えている（笑）」
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「技術なら香川真司や乾貴士の方が上なのになぜ？」“モンスター”長友佑都が日本代表で生き続ける理由
２位 スペイン
３位 アルゼンチン
４位 イングランド
５位 ポルトガル
６位 ブラジル
７位 オランダ
FIFAランキングの上位は、欧州の列強＋南米の二強という構図になっている。直近のワールドカップの結果を見ても、優勝したのは欧州の列強か南米の二強だ。
今大会の優勝候補を考えた時も、やはりそうした国々が挙げられる。日本は世界制覇を本気で目指しているが、立場はあくまでダークホース――。
――◆――◆――
――現時点で、北中米ワールドカップで優勝するのはどこだと思いますか？
「今の予想ではフランスとスペインだね」
――フランスとスペイン、可能性がより高いのは？
「フランスかなと思う。選手層が本当にすごいからね。ただ、ブラジルでは誰もが『フランスに優勝してほしくない』と思っている。ワールドカップで何度もブラジルを倒した相手なので、『フランスだけはダメだ』という感情があるんだ。前回のワールドカップ決勝でフランスとアルゼンチン戦った時も、アルゼンチンは最大のライバルだけど、『アルゼンチンの方がまだいい』と言うブラジル人はたくさんいた」
――それは驚きですね。ブラジル国民のアルゼンチンに対する宿敵意識は、昔に比べて薄れているのでしょうか。
「その印象はあるね。昔はもっと過激で、ディエゴ・シメオネ（元アルゼンチン代表、現アトレティコマドリー監督）がいた時代などはいつも喧嘩があった。今でもライバル関係はあるが、昔の方がライバル意識が強かったという印象だ」
――スペインはどう見ていますか？
「スペインはプレースタイルが確立されていて、技術的にはどんな相手も圧倒できる力を持っているので、非常に怖いチームだ。絶対に対戦したくない相手だね」
――スペインのエース、ラミネ・ヤマルは怪我で開幕数試合は間に合わない可能性が出ています。彼がいるといないとでは大きく違いますか？
「そうだね。ヤマルはワールドクラスの選手だから、彼がいないとチームは少し弱くなる。それは仕方ないね」
――ドイツは40歳のレジェンド守護神マヌエル・ノイアーを代表復帰させる模様です。
「彼はスタメンを張れると思う？ 多分、彼は日本でいう長友（佑都）みたいな役割なんじゃないかな。全盛期に比べると力は落ちていると思う」
――イングランドについてはどう思いますか？
「イングランドは微妙だね。いつも優れた選手は多いが、いつもがっかりさせられる。多分『イングランドの呪い』だと思う（笑）。ブラジルでは誰もイングランドが優勝できるとは思っていない。『イングランドはいつもどこかに負ける』と」
――優勝候補となり得る国はいくつかありますが、ブラジルの人たちは、自国が優勝すると思っているわけですよね。
「そうだね。ほとんどの人は、たとえチームが弱い状態でも『ブラジルが優勝する』と考えている（笑）」
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「技術なら香川真司や乾貴士の方が上なのになぜ？」“モンスター”長友佑都が日本代表で生き続ける理由